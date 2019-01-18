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Исследователи нашли «выключатель» рака простаты

Американские ученые обнаружили необычный ген в раковой опухоли предстательной железы, указывающий на высокую вероятность распространения недуга. По мнению специалистов, если при диагностике заболевание нацеливаться на данный ген, лечение может продлить жизнь больным.
Исследователи нашли «выключатель» рака простаты

Результаты исследования появились на страницах издания Nature Communications. Специальный компьютерный алгоритм, разработанный учеными, идентифицировал ген NSD2, который находится в раковых клетках у мышей, но также может появиться и у человека. Проведя эксперименты на грызунах, специалистам удалось заблокировать онкологический ген, заметно снизив распространение болезни. Как известно, современная медицина может без проблем диагностировать рак простаты, однако у врачей все ещё нет возможности выяснить, будет ли распространяться недуг у больного.

По словам ведущего автора исследования Антонины Митрофановой, дальнейшая цель – выяснить, может ли опухоль распространиться во время постановки диагноза. Это поможет ученым создать целевую терапию для уменьшения вероятности распространения онкологии.



 
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Наука
Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 06:00

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