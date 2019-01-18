Исследователи нашли «выключатель» рака простаты





Результаты исследования появились на страницах издания Nature Communications. Специальный компьютерный алгоритм, разработанный учеными, идентифицировал ген NSD2, который находится в раковых клетках у мышей, но также может появиться и у человека. Проведя эксперименты на грызунах, специалистам удалось заблокировать онкологический ген, заметно снизив распространение болезни. Как известно, современная медицина может без проблем диагностировать рак простаты, однако у врачей все ещё нет возможности выяснить, будет ли распространяться недуг у больного.По словам ведущего автора исследования Антонины Митрофановой, дальнейшая цель – выяснить, может ли опухоль распространиться во время постановки диагноза. Это поможет ученым создать целевую терапию для уменьшения вероятности распространения онкологии.