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Ксения Собчак опубликовала в Instagram фото 10-летней давности

Популярная ведущая Ксения Собчак вслед за остальными звездами отечественного шоу-бизнеса решила поучаствовать в массовой флешмобе под названием «10 лет назад». На своей странице в соцсети Instagram она опубликовала фото 10-летней давности, оставив под ним очень интригующую подпись.

Отметим, что на снимке девушка позирует в ярком красном платье с черной папкой и микрофоном в руках. Судя по всему, этот кадр был сделан во время одного из мероприятий, которое вела Ксения.

Ксения Собчак опубликовала в Instagram фото 10-летней давности

«В 27 я была счастлива и влюблена. И даже на работе это было видно)», - написала она, чем очень заинтриговала своих подписчиков.

Все дело в том, что 10 лет назад Собчак была еще не знакома с Максимом Виторганом, поэтому и влюблена она была не в него.

Многим стало интересно, почему теледива вспомнила об этом именно сейчас, когда в СМИ пишут о кризисе в отношениях с мужем.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 18:44

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