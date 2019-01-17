Ксения Собчак опубликовала в Instagram фото 10-летней давности

«В 27 я была счастлива и влюблена. И даже на работе это было видно)», - написала она, чем очень заинтриговала своих подписчиков.





Отметим, что на снимке девушка позирует в ярком красном платье с черной папкой и микрофоном в руках. Судя по всему, этот кадр был сделан во время одного из мероприятий, которое вела Ксения.Все дело в том, что 10 лет назад Собчак была еще не знакома с Максимом Виторганом, поэтому и влюблена она была не в него.Многим стало интересно, почему теледива вспомнила об этом именно сейчас, когда в СМИ пишут о кризисе в отношениях с мужем.