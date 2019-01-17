В Госдуме неплательщиков алиментов предложили лишить отсрочки от армии





В обычной ситуации мужчины, которые имеют двух и более детей, могут получить отсрочку от военной службы, так как они должны содержать семью. При этом некоторые россияне уклоняются от уплаты алиментов своим чадам и также пользуются этим правом. Поэтому законодатели хотят исправить эту несправедливость и внести поправки в перечень тех людей, которые могут воспользоваться правом на отсрочку от армии.Если Госдума примет данный законопроект, то сотрудники Федеральной службы приставов должны будут направлять по запросу руководству военкоматов сведения о наличии задолженности у мужчин-призывников по алиментам.Ранее Владимир Колокольцев, который является министром внутренних дел, поддержал законопроект, который запрещал должникам по выплате алиментов быть допущенным к сдаче экзаменов на получение водительского удостоверения.