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В Госдуме неплательщиков алиментов предложили лишить отсрочки от армии

В Госдуме неплательщиков алиментов предложили лишить права на получение отсрочки от армии. Соответствующий законопроект уже внесли на рассмотрение в нижнюю парламентскую палату.

В Госдуме неплательщиков алиментов предложили лишить отсрочки от армии

В обычной ситуации мужчины, которые имеют двух и более детей, могут получить отсрочку от военной службы, так как они должны содержать семью. При этом некоторые россияне уклоняются от уплаты алиментов своим чадам и также пользуются этим правом. Поэтому законодатели хотят исправить эту несправедливость и внести поправки в перечень тех людей, которые могут воспользоваться правом на отсрочку от армии.

Если Госдума примет данный законопроект, то сотрудники Федеральной службы приставов должны будут направлять по запросу руководству военкоматов сведения о наличии задолженности у мужчин-призывников по алиментам.

Ранее Владимир Колокольцев, который является министром внутренних дел, поддержал законопроект, который запрещал должникам по выплате алиментов быть допущенным к сдаче экзаменов на получение водительского удостоверения.



 
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Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 18:42

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