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Американский истребитель F-16C получит камуфляж под российский Су-57

Американский современный истребитель версии F-16C получит специальный камуфляж под отечественный Су-57. Его представил Роберт Новотны, являющийся бригадным генералом и командиром 57 авиакрыла.

Американский истребитель F-16C получит камуфляж под российский Су-57

Генерал несколько месяцев назад разместил в Сети несколько вариантов, предложив пользователям выбрать схему раскраски истребителя, максимально подходящую к цветовой гамме самолета, произведённого в России. В итоге эскиз утвердили под названием Viper, что переводится как "Гадюка".

Американский истребитель F-16C получит камуфляж под российский Су-57

Роберт Новотны отметил, что для покраски самолёта 64 AGRS по новой схеме понадобится некоторое время. Согласно предположениям, истребитель подготовят к началу лета.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 18:41

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