Американский истребитель F-16C получит камуфляж под российский Су-57





Генерал несколько месяцев назад разместил в Сети несколько вариантов, предложив пользователям выбрать схему раскраски истребителя, максимально подходящую к цветовой гамме самолета, произведённого в России. В итоге эскиз утвердили под названием Viper, что переводится как "Гадюка".Роберт Новотны отметил, что для покраски самолёта 64 AGRS по новой схеме понадобится некоторое время. Согласно предположениям, истребитель подготовят к началу лета.