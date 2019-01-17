Американский истребитель F-16C получит камуфляж под российский Су-57
Американский современный истребитель версии F-16C получит специальный камуфляж под отечественный Су-57. Его представил Роберт Новотны, являющийся бригадным генералом и командиром 57 авиакрыла.
Генерал несколько месяцев назад разместил в Сети несколько вариантов, предложив пользователям выбрать схему раскраски истребителя, максимально подходящую к цветовой гамме самолета, произведённого в России. В итоге эскиз утвердили под названием Viper, что переводится как "Гадюка".
Роберт Новотны отметил, что для покраски самолёта 64 AGRS по новой схеме понадобится некоторое время. Согласно предположениям, истребитель подготовят к началу лета.
Генерал несколько месяцев назад разместил в Сети несколько вариантов, предложив пользователям выбрать схему раскраски истребителя, максимально подходящую к цветовой гамме самолета, произведённого в России. В итоге эскиз утвердили под названием Viper, что переводится как "Гадюка".
Роберт Новотны отметил, что для покраски самолёта 64 AGRS по новой схеме понадобится некоторое время. Согласно предположениям, истребитель подготовят к началу лета.
Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 18:41