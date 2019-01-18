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Россияне назвали самые популярные породы и клички для питомцев

Агентство «Mail.ru Питомцы» провело опрос среди россиян, что дало возможность назвать самые популярные породы и клички для четвероногих питомцев. Как правило, кошкам дают имя Муся, а собакам - Боня.

Россияне назвали самые популярные породы и клички для питомцев

Сотрудники портала опросили владельцев 4 288 собак и 6 732 кошек. Наиболее популярными кличками для собак оказались: Рэкс, Джек, Арчи и Джесси. Кошки и коты чаще именуются россиянами Мусями, Барсиками, Василиями, Семенами и Рыжиками.

Хозяева собак отдают предпочтение йоркширским терьерам, немецким овчаркам, таксам, лабрадорам-ретриверам, и чихуахуа. Касательно кошек, то здесь любителям усатых больше нраяться короткошерстные "британцы", вислоухие "шотландцы", мейн-куны, персидские и сибирские кошки.



 
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Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 02:00

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