Россияне назвали самые популярные породы и клички для питомцев





Сотрудники портала опросили владельцев 4 288 собак и 6 732 кошек. Наиболее популярными кличками для собак оказались: Рэкс, Джек, Арчи и Джесси. Кошки и коты чаще именуются россиянами Мусями, Барсиками, Василиями, Семенами и Рыжиками.Хозяева собак отдают предпочтение йоркширским терьерам, немецким овчаркам, таксам, лабрадорам-ретриверам, и чихуахуа. Касательно кошек, то здесь любителям усатых больше нраяться короткошерстные "британцы", вислоухие "шотландцы", мейн-куны, персидские и сибирские кошки.