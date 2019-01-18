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«Дырявый» смартфон Samsung Galaxy A60 выйдет в апреле

Согласно данным зарубежных источников, «дырявый» смартфон Samsung Galaxy A60, оснащенный экраном Infinity-O, выйдет в апреле этого года. Ранее стал известно, что южнокорейский производитель работает над гаджетами среднего уровня - Galaxy A50 и A90.

«Дырявый» смартфон Samsung Galaxy A60 выйдет в апреле

Сведений о новинке практически нет. Известно только, что Galaxy A60 оснастят «дырявым экраном», который практически идентичен панели у аппарата Galaxy A8s. Камера для селфи будет находиться в специальном отверстии в дисплее. Согласно некоторым данным, новый смартфон получит процессор Exynos 9610 с тактовой частотой 2,3 ГГц и восемью ядрами. Также предполагается наличие графического ускорителя Mali-G72 MP3.

В бенчмарке Geekbench уже можно увидеть другую ожидаемую новинку - Samsung Galaxy A40. Там смартфон обозначен как SM-A405FN. Гаджет будет работать на Exynos 7885, объединяющем восемь ядер. При этом тактовая частота предполагается до 2,2 ГГц. Galaxy A40 работает на ОС Android 9 Pie с объемом оперативной памяти 4 гигабайта. Вероятнее всего, этот смартфон презентуют в ближайшие полгода.



 
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Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 03:00

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