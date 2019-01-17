Ольге Бузовой начали дарить подарки за 3 дня до праздника, чтоб она их не потеряла

И не успела она вернуться в Москву с Мальдив, где неделю отдыхала в компании своей младшей сестры Анны и возлюбленного, которого пока не показала публике, как ее квартиру буквально завалили подарками друзья, коллеги, родные, различные интернет-магазины одежды, аксессуаров и косметики.В Stories своего Instagram теледива уже похвасталась перед подписчиками количеством подарочных коробок и пообещала распаковать их все позже, так как вновь собирается уезжать. По ее словам, многие знают, что она прилетела домой всего лишь на одну ночь, поэтому поздравляют заранее.Однако у публики есть свой взгляд на эту ситуацию. Так, по мнению большинства, подарки Ольге Бузовой в этом году прислали на несколько дней раньше, чтобы она их заметила. Ведь ни для кого не секрет, что публичным личностям всегда дарят огромное количество презентов и некоторые из них просто теряются.В качестве аргумента они напомнили ситуацию, которая произошла с Бузовой на прошлый день рождения. Тогда девушка находилась в Таиланде, и некоторые подарки просто забыла в отеле, поэтому ей пришлось извиняться перед друзьями и просить персонал отеля выслать все самолетом в Москву.