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Ольге Бузовой начали дарить подарки за 3 дня до праздника, чтоб она их не потеряла

Совсем скоро одна из самых популярных персон отечественного шоу-бизнеса Ольга Бузова отметит свой день рождения: 20 января ей исполнится 33 года.

И не успела она вернуться в Москву с Мальдив, где неделю отдыхала в компании своей младшей сестры Анны и возлюбленного, которого пока не показала публике, как ее квартиру буквально завалили подарками друзья, коллеги, родные, различные интернет-магазины одежды, аксессуаров и косметики.

Ольге Бузовой начали дарить подарки за 3 дня до праздника, чтоб она их не потеряла

В Stories своего Instagram теледива уже похвасталась перед подписчиками количеством подарочных коробок и пообещала распаковать их все позже, так как вновь собирается уезжать. По ее словам, многие знают, что она прилетела домой всего лишь на одну ночь, поэтому поздравляют заранее.

Однако у публики есть свой взгляд на эту ситуацию. Так, по мнению большинства, подарки Ольге Бузовой в этом году прислали на несколько дней раньше, чтобы она их заметила. Ведь ни для кого не секрет, что публичным личностям всегда дарят огромное количество презентов и некоторые из них просто теряются.

В качестве аргумента они напомнили ситуацию, которая произошла с Бузовой на прошлый день рождения. Тогда девушка находилась в Таиланде, и некоторые подарки просто забыла в отеле, поэтому ей пришлось извиняться перед друзьями и просить персонал отеля выслать все самолетом в Москву.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 18:32

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