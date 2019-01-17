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Филиппу Киркорову нашли идеальную жену в лице Ани Лорак

По мнению поклонников эпатажного исполнителя Филиппа Киркорова, для роли его жены отлично подошла бы певица Ани Лорак. Артист провел свой отпуск в США и перед отлетом на родину решил устроить ужин, на который пригласил Игоря Крутого, Сергея Лазарева и, конечно же, известную украинскую исполнительницу.

Филиппу Киркорову нашли идеальную жену в лице Ани Лорак

Не так давно в своем блоге Instagram Филипп Киркоров опубликовал свежие снимки, на которых можно увидеть его в компании с Ани Лорак и ее дочерью Софией. Под постом артист написал так: «Да как красиво отметили! С любимыми и близкими Каролиной и моей крестницей Сонечкой».

Читатели блога Киркорова неоднозначно восприняли данную подпись. Многие отметили, что артисты могут создать красивую пару, поскольку очень подходят друг другу. Большинство сошлось во мнении, что Ани Лорак может стать для поп-короля идеальной супругой.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 19:17

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