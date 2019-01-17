Филиппу Киркорову нашли идеальную жену в лице Ани Лорак

Не так давно в своем блоге Instagram Филипп Киркоров опубликовал свежие снимки, на которых можно увидеть его в компании с Ани Лорак и ее дочерью Софией. Под постом артист написал так: «Да как красиво отметили! С любимыми и близкими Каролиной и моей крестницей Сонечкой».Читатели блога Киркорова неоднозначно восприняли данную подпись. Многие отметили, что артисты могут создать красивую пару, поскольку очень подходят друг другу. Большинство сошлось во мнении, что Ани Лорак может стать для поп-короля идеальной супругой.