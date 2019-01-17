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Звезду «Глухаря» Тимура Ефременкова обвинили в изнасиловании

Героиней программы «На самом деле» стала мать 24-летней девушки, которая обвинила Тимура Ефременкова в избиении и изнасиловании дочери. Женщина требует со звезды «Глухаря» компенсацию за ущерб, который она оценила в пять миллионов рублей.

Звезду «Глухаря» Тимура Ефременкова обвинили в изнасиловании

Мать девушки заявила в студии, что требует проверку актера из «Легенды №17» на детекторе лжи. По ее словам, дочь ночью позвонила ей заплаканная и попросила ее забрать. Она ничего не могла сказать, так как была в состоянии шока. Только на следующий день девушка сообщила, что в одном из ночных клубов познакомилась с актером по имени Тимур. Женщина убеждена, что звезда сериалов избил и надругался над ее дочкой. В правоохранительные органы она обращаться не стала, так как пострадавшая девушка убедила ее, что знаменитости все «сойдет с рук». Теперь мать требует с Ефременкова пять миллионов рублей, за то, что он «испортил девушку, которую растили для хорошего мужа».

В студии появился актер, который признался, что интим с девушкой у него был, но по согласию. При этом она сама проявила инициативу. После этого герои прошли проверку на детектор лжи. Выяснилось, что ранее Ефременков принуждал девушек к интиму, но не в этот раз. Дочь соврала матери об изнасиловании, так как та запрещала ей иметь интим до свадьбы.



 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 18:54

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