Александр Петров показал интерьер собственного отеля в Ярославской области

Петров отправился в родной Переславль-Залесский, чтобы проконтролировать работы в открывающемся отеле Petrov Avenue и сняться для рекламной компании. Сфотографировали актёра прыгающим на кровати одного из номеров для двоих, выполненном в романтичном стиле. На стене за артистом видно граффити с портретом Розы из "Титаника" с "сердцем океана" на груди.Разрисовывать отель владелец пригласил кинохудожников, а в качестве тематики выбрал любимые ленты. Так, детям понравятся номера с Гарри Поттером и Томом и Джерри, а их родителям - с Шерлоком Холмсом и героями Тарантино. Петров лично составил меню для ресторана при Petrov Avenue. Также клиентам предложат попариться в бане.Переславль-Залесский находится в 120 км от Москвы. Вскоре первые посетители смогут заселиться в гостевой домик, а летом заработают и остальные номера. Поклонники Петрова восприняли новость об отеле с большим ажиотажем, а Кристина Асмус назвала идею "кайфом".