Звезда «Дома-2» Виктория Боня начала ходить на Pole dance

«Это очень тяжело, конечно... Это суперсложно! Если я могу прыгнуть с 5-метровой вышки сальто назад, то трюки на пилоне я пока не могу сделать», - посетовала Боня.





Несколько дней назад бывшая звезда реалити-шоу «Дом-2» пожаловалась своим подписчикам в социальной сети Instagram на то, что она никак не может набрать вес, чтобы в конечном итоге обрести фигуру своей мечты.Вика хочет вернуть былые женственные формы, которыми она хвасталась еще пару лет назад, а потому возобновила занятия в спортзале, а также начала ходить на Pole dance и уже выложила в Stories видео с тренировки.Стоит отметить, что недавно теледива призналась, что ее актуальный вес – 54,9 килограмм, и это ее совсем не радует. А вот поклонники считает, что причин для расстройства у Виктории нет, так как выглядит она сногсшибательно в любом весе и возрасте.