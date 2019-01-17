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Звезда «Дома-2» Виктория Боня начала ходить на Pole dance

В последнее время танцы на пилоне стали пользоваться огромной популярностью, причем на них ходят не только молодые девушки, но и женщины постарше. Так, к примеру, недавно в список поклонниц этого направления попала и 39-летняя Виктория Боня.

Несколько дней назад бывшая звезда реалити-шоу «Дом-2» пожаловалась своим подписчикам в социальной сети Instagram на то, что она никак не может набрать вес, чтобы в конечном итоге обрести фигуру своей мечты.

Звезда «Дома-2» Виктория Боня начала ходить на Pole dance

Вика хочет вернуть былые женственные формы, которыми она хвасталась еще пару лет назад, а потому возобновила занятия в спортзале, а также начала ходить на Pole dance и уже выложила в Stories видео с тренировки.

«Это очень тяжело, конечно... Это суперсложно! Если я могу прыгнуть с 5-метровой вышки сальто назад, то трюки на пилоне я пока не могу сделать», - посетовала Боня.

Звезда «Дома-2» Виктория Боня начала ходить на Pole dance

Стоит отметить, что недавно теледива призналась, что ее актуальный вес – 54,9 килограмм, и это ее совсем не радует. А вот поклонники считает, что причин для расстройства у Виктории нет, так как выглядит она сногсшибательно в любом весе и возрасте.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 18:06

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