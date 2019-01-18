Гвинет Пэлтроу призналась, что слишком стара, чтобы рожать детей от Бреда Фальчука





Гвинет Пэлтроу и Бред Фальчук недавно поженились, но пара много времени проводит отдельно друг от друга и не ведет себя как остальные звездные супруги: их редко видят вместе на светских мероприятиях, а в Instagram звезды практически нет совместных с избранником фото. Актриса сообщила, что всем довольна и не хочет ничего менять.Когда журналисты спросили, не планируют ли новобрачные родить ребенка, Гвинет Пэлтроу ответила, что она слишком стара для этого. По словам киноактрисы, прекрасно, когда женщины могут иметь детей до сорока, но такой вариант не для нее. Звезда "Идеального убийства" сообщила, что не смогла бы не спать всю ночь и "не выжила".46-летняя Пэлтроу также поделилась подробностями о разводе с бывшим мужем с корреспондентами. Она призналась, что последствия бракоразводного процесса не должны быть разрушительными для пары или других членов семьи, и смогла сделать так, чтобы разрыв был максимально комфортным.