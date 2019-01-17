Аделина Сотникова показала поклонникам фото в бикини на отдыхе

В конце года олимпийская чемпионка усердно работала, так как была одним из главных действующих лиц в шоу-балете «Лебединое озеро». Постановку организовали легендарный фигурист Евгений Плющенко и его супруга Яна Рудковская. Поэтому Аделина Сотникова с нетерпением ждала возможности отправиться на отдых в теплые края.На фотографии фигуристка позирует на пляже в раздельном коричневом купальнике. В посте Сотникова написала, что таких, как она, на этом свете нет. Подписчики оценили стройную фигуру спортсменки и написали множество похвальных комментариев.Ранее Аделина Сотникова призналась своим фолловерам, что благодаря усиленным тренировкам ей удалось избавиться от десяти килограмм лишнего веса. Этого результата фигуристка достигла за два месяца. На данный момент ее вес пришел в норму и стал таким, как во времена спортивной карьеры. Но теперь Сотниковой предстоит самое сложное испытание – удержать форму.