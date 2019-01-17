Виктория Дайнеко показала «постельный» снимок с Алексеем Воробьевым

На данном снимке артисты лежат на большой двуспальной кровати, прикрывшись пледом. Дайнеко и Воробьев с чашкой кофе в руках склонили друг к другу головы. Вокалистка в посте подчеркнула, что она по-прежнему засыпает тогда, когда Алексей просыпается. Это происходит из-за того, что они живут на разных континентах. Публикация в течение четырех часов собрала свыше 43 тысяч отметок «Нравится» и более 400 комментариев.По словам фолловеров, они также часто сталкиваются с данной проблемой. Фанаты отметили, что очень сложно общаться с любимыми из-за временной разницы. Многие подписчики пожелали Виктории Дайнеко счастья, при этом тактично поинтересовались, живет ли она вместе с Алексеем Воробьевым.