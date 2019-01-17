АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Исследование: Многие инфекции гепатита не диагностируются у больных раком
EUR 76.14 USD 66.76
Курс валют на 17.01.2019

Виктория Дайнеко показала «постельный» снимок с Алексеем Воробьевым

Виктория Дайнеко продемонстрировала поклонникам «постельный» снимок с Алексеем Воробьевым, который сейчас проживает в США. Соответствующую публикацию знаменитая певица выложила в своем Instagram-аккаунте.

Виктория Дайнеко показала «постельный» снимок с Алексеем Воробьевым


На данном снимке артисты лежат на большой двуспальной кровати, прикрывшись пледом. Дайнеко и Воробьев с чашкой кофе в руках склонили друг к другу головы. Вокалистка в посте подчеркнула, что она по-прежнему засыпает тогда, когда Алексей просыпается. Это происходит из-за того, что они живут на разных континентах. Публикация в течение четырех часов собрала свыше 43 тысяч отметок «Нравится» и более 400 комментариев.

По словам фолловеров, они также часто сталкиваются с данной проблемой. Фанаты отметили, что очень сложно общаться с любимыми из-за временной разницы. Многие подписчики пожелали Виктории Дайнеко счастья, при этом тактично поинтересовались, живет ли она вместе с Алексеем Воробьевым.



 
+Дзен +Яндекс новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 23:00

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Виктория Дайнеко показала «постельный»
Граждан Финляндии бесплатно обучат
Компания «Билайн» начала страховать
Телохранитель принцессы Дианы
Аделина Сотникова показала поклонникам
Genesis в 2018 году увеличил продажи в
Рыбка и Лесли были задержаны в
Илон Маск предупредил о скором
Xiaomi представила двухкамерный
Дмитрий Нагиев показал свое фото без
KIA в 2020 году выпустит в России новую
В Кембриджшире найден череп зубра,
Учёные: Блуждающая чёрная дыра подошла
Стало известно о членах жюри нового
Татьяна Навка пресекла слухи о
Известное Android-приложение оказалось
Исследование: Многие инфекции гепатита
Американец выжил в теракте 11 сентября,
Ford выпустит полностью электрический
Китайская компания Evergrande Health
Юморист Юрий Гальцев смог возродить
Стали известны подробности личной жизни
Максим Аверин спел на барной стойке
Учёные случайно вывели мышей с необычно
«Дай»: дочка Оли и Димы Рапунцелей
Филиппу Киркорову нашли идеальную жену
Александра Черно оправдалась перед
Новый метод скрининга оказался
Садальский: Алла Пугачева хватала Джуну
Астрономы обнаружили следы дождей на
Просмотреть все новости