Ксения Собчак заверила, что ее визит в Украину не связан с политикой

«Ад какой-то», - дала короткое описание сложившейся ситуации она.





В результате об этом начали говорить не только в комментариях под публикациями девушки, но и в различных интернет-изданиях обсуждали причину приезда теледивы в Украину. Сама она на связь не выходила и ничего не объясняла, чем еще больше подогревала интерес к этому событию.Но спустя пару часов в своем Telegram-канале Ксения все же решила прояснить ситуацию. По ее словам, визит в Киев никак не связан с политикой, как об этом многие подумали.Оказывается, Собчак приехала в столицу Украины к своим друзьям, и ее очень возмутил тот факт, что на родине представители СМИ даже представить себе не могли, что «в Киев можно просто любить ездить и иметь тут друзей без политического контекста».Напомним, что когда знаменитость баллотировалась на пост президента, то открыто заявляла, что Крым принадлежит Украине. Однако позже появилась информация о том, что она следом за многими российскими представителями шоу-бизнеса попала в украинскую базу «Миротворец», запрещающую ей въезд на территорию страны.