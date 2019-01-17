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Граждан Финляндии бесплатно обучат ИИ-технологиям

Власти Финляндии решили запустить бесплатный курс по обучению граждан навыкам искусственного интеллекта и ИИ-технологиям. Автором идеи оказался Теему Руус, который трудится профессором в Университете Хельсинки.
Граждан Финляндии бесплатно обучат ИИ-технологиям

Данный курс направлен на тех людей, которые не имеют нужного опыта, или у них отсутствует профильное образование. Материал доступен на английском и финском языках. Уже в середине прошлого месяца более 10000 человек, 4000 из которых находятся за пределами страны, успешно закончили обучение.

Почти 55000 (это 1 % от всего населения Финляндии) граждан получат базовые знания в данном направлении. И со временем количество интересующихся новыми технологиями возрастет.



 
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Технологии
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 22:00

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