Граждан Финляндии бесплатно обучат ИИ-технологиям





Данный курс направлен на тех людей, которые не имеют нужного опыта, или у них отсутствует профильное образование. Материал доступен на английском и финском языках. Уже в середине прошлого месяца более 10000 человек, 4000 из которых находятся за пределами страны, успешно закончили обучение.Почти 55000 (это 1 % от всего населения Финляндии) граждан получат базовые знания в данном направлении. И со временем количество интересующихся новыми технологиями возрастет.