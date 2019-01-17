Ford выпустит полностью электрический пикап серии F
Американская компания Ford вскоре выпустит полностью электрический пикап серии F. Эту информацию подтвердил Джеймс Хакетт, гендиректор автопроизводителя.
Ранее руководство Ford не отвечало на вопросы, качающиеся электроверсии пикапов. Но после того, как в этом направлении стали активно работать конкуренты, последовало официальное заявление. По словам Джеймса Хакетта, вся линейка получит как подключаемые гибридные, так и электрические модели. Такие же планы предусмотрены и для серии фургонов Transit.
Культовую модель гибридного пикапа F-150 компания выпустила в 2017 году. Это самый популярный транспорт на американском рынке за последние тридцать лет. В СМИ неоднократно появлялась информация о том, что эта версия подлежит электрификации, но не ранее 2022 года.
Несмотря на то, что на мотор-шоу в Детройте компания Ford рассказала об альянсе с Volkswagen и работе над электромобилями, появился шанс упустить эту нишу. Дело в том, что другие автомобильные компании презентовали альтернативы, которые оказались более чем достойными. Например, Bollinger Motors привезла электропикап B2, а Rivian анонсировала производительную модель, оснащенную технологичными батареями и запасом хода свыше 600 километров. Кроме этого, планами на производство электропикапов поделился и бизнесмен Илон Маск.
Ранее руководство Ford не отвечало на вопросы, качающиеся электроверсии пикапов. Но после того, как в этом направлении стали активно работать конкуренты, последовало официальное заявление. По словам Джеймса Хакетта, вся линейка получит как подключаемые гибридные, так и электрические модели. Такие же планы предусмотрены и для серии фургонов Transit.
Культовую модель гибридного пикапа F-150 компания выпустила в 2017 году. Это самый популярный транспорт на американском рынке за последние тридцать лет. В СМИ неоднократно появлялась информация о том, что эта версия подлежит электрификации, но не ранее 2022 года.
Несмотря на то, что на мотор-шоу в Детройте компания Ford рассказала об альянсе с Volkswagen и работе над электромобилями, появился шанс упустить эту нишу. Дело в том, что другие автомобильные компании презентовали альтернативы, которые оказались более чем достойными. Например, Bollinger Motors привезла электропикап B2, а Rivian анонсировала производительную модель, оснащенную технологичными батареями и запасом хода свыше 600 километров. Кроме этого, планами на производство электропикапов поделился и бизнесмен Илон Маск.
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Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 20:00