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Ford выпустит полностью электрический пикап серии F

Американская компания Ford вскоре выпустит полностью электрический пикап серии F. Эту информацию подтвердил Джеймс Хакетт, гендиректор автопроизводителя.

Ford выпустит полностью электрический пикап серии F


Ранее руководство Ford не отвечало на вопросы, качающиеся электроверсии пикапов. Но после того, как в этом направлении стали активно работать конкуренты, последовало официальное заявление. По словам Джеймса Хакетта, вся линейка получит как подключаемые гибридные, так и электрические модели. Такие же планы предусмотрены и для серии фургонов Transit.

Культовую модель гибридного пикапа F-150 компания выпустила в 2017 году. Это самый популярный транспорт на американском рынке за последние тридцать лет. В СМИ неоднократно появлялась информация о том, что эта версия подлежит электрификации, но не ранее 2022 года.

Несмотря на то, что на мотор-шоу в Детройте компания Ford рассказала об альянсе с Volkswagen и работе над электромобилями, появился шанс упустить эту нишу. Дело в том, что другие автомобильные компании презентовали альтернативы, которые оказались более чем достойными. Например, Bollinger Motors привезла электропикап B2, а Rivian анонсировала производительную модель, оснащенную технологичными батареями и запасом хода свыше 600 километров. Кроме этого, планами на производство электропикапов поделился и бизнесмен Илон Маск.



 
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Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 20:00

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