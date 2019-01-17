Ford выпустит полностью электрический пикап серии F





Ранее руководство Ford не отвечало на вопросы, качающиеся электроверсии пикапов. Но после того, как в этом направлении стали активно работать конкуренты, последовало официальное заявление. По словам Джеймса Хакетта, вся линейка получит как подключаемые гибридные, так и электрические модели. Такие же планы предусмотрены и для серии фургонов Transit.Культовую модель гибридного пикапа F-150 компания выпустила в 2017 году. Это самый популярный транспорт на американском рынке за последние тридцать лет. В СМИ неоднократно появлялась информация о том, что эта версия подлежит электрификации, но не ранее 2022 года.Несмотря на то, что на мотор-шоу в Детройте компания Ford рассказала об альянсе с Volkswagen и работе над электромобилями, появился шанс упустить эту нишу. Дело в том, что другие автомобильные компании презентовали альтернативы, которые оказались более чем достойными. Например, Bollinger Motors привезла электропикап B2, а Rivian анонсировала производительную модель, оснащенную технологичными батареями и запасом хода свыше 600 километров. Кроме этого, планами на производство электропикапов поделился и бизнесмен Илон Маск.