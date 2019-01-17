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В Китае найдены останки загадочного древнего ребёнка

В Китае найдены останки загадочного древнего ребёнка с хорошо сохранившимися зубами. Скелет имеет некоторые отличия неандертальца и человека прямоходящего.
В Китае найдены останки загадочного древнего ребёнка

На севере Китая антропологи нашли останки возрастом в 100-200 тысяч лет. Как пишет Science News, умерший ребёнок дожил до 6,5 лет, успев развить 7 зубов, включая коренной. Когда он стал прорезаться, спустя несколько месяцев малыш по какой-то причине погиб.

С помощью рентгена учёные подробно рассмотрели структуру зубов, отметив, что от современных они ничем не отличаются. Однако корни у древних людей образовывались значительно быстрее.

Восточно-азиатская популяция имела довольно долгий срок жизни и могла себе позволить воспитывать детей длительное время. Научные специалисты отмечают, что находка подобного рода является первой в данном регионе.

Пока учёные не определились, к какому виду принадлежал ребёнок. Анатомические особенности характерны как для Homo erectus, так и для неандертальца. Смешение двух этих видов замечено у денисовцев, живших на территории Алтайского края.



 
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Наука
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 18:01

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