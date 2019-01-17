Отказ от вакцинации впервые вошел в список глобальных угроз здоровью





По данным ВОЗ, вакцинация является одним из дешевых способов в борьбе с различными болезнями, а в частности с корью. В статье не указан период, но говорится о повышении числа случаев данного недуга на 30%. В большинстве своем такой всплеск объясняется отказом многих людей прививаться. А причина этому кроется в неуверенности в качестве вакцины, а у некоторых и вовсе нет к ней доступа. Тем не менее, только в Европе за первые 6 месяцев прошлого года данным недугом заразились более 41000 человек. Данный показатель превышает количество случаев за последнее десятилетие.ВОЗ намерена в текущем году увеличить вакцинацию от ВПЧ, а еще сотрудники хотят снизить уровень заболеваемости полиомиелита в Пакистане и Афганистане. Также в списке оказались такие угрозы для человечества, как ВИЧ, новый вид гриппа, загрязнение воздуха, лихорадка Эбола, денге и многие другие.