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Отказ от вакцинации впервые вошел в список глобальных угроз здоровью

Сотрудники Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на своем официальном сайте опубликовали список болезней, которые грозят человечеству в 2019 году. Впервые в данный список попал такой риск, как массовый отказ от вакцинации.

Отказ от вакцинации впервые вошел в список глобальных угроз здоровью

По данным ВОЗ, вакцинация является одним из дешевых способов в борьбе с различными болезнями, а в частности с корью. В статье не указан период, но говорится о повышении числа случаев данного недуга на 30%. В большинстве своем такой всплеск объясняется отказом многих людей прививаться. А причина этому кроется в неуверенности в качестве вакцины, а у некоторых и вовсе нет к ней доступа. Тем не менее, только в Европе за первые 6 месяцев прошлого года данным недугом заразились более 41000 человек. Данный показатель превышает количество случаев за последнее десятилетие.

ВОЗ намерена в текущем году увеличить вакцинацию от ВПЧ, а еще сотрудники хотят снизить уровень заболеваемости полиомиелита в Пакистане и Афганистане. Также в списке оказались такие угрозы для человечества, как ВИЧ, новый вид гриппа, загрязнение воздуха, лихорадка Эбола, денге и многие другие.



 
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Наука
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 17:55

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