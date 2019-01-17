Астрономы обнаружили следы дождей на спутнике Сатурна Титане





Титан интересен для науки тем, что его атмосфера очень сходна с атмосферой Земли. На планете один день проходит как 15,9 дня на земном шаре, а продолжительность одного года составляет 29,5 года на Голубой планете. Наклон оси спутника Сатурна - 27 градусов, тогда как наклон Земли - 23,5 градуса.Средняя продолжительность сезона на Титане - 7,5 лет, но лето и зима на северной стороне спутника длятся дольше своих противоположных полюсов. Это вызвано орбитальным эксцентриситетом Сатурна (степенью отклонения от окружности).На Титане весеннее равноденствие наступило в 2009 году, а в 2011 на юге заметили приход зимы, но дождей, которые должны были появиться на севере астрономы не обнаружили. С этого периода эксперты внимательно наблюдали за спутником Титана в ожидании лета на Северном полушарии.В 2016 году на фотографиях спутника все же удалось заметить яркое мерцание, свидетельствующее о наличии осадков, которые отражались и испарялись на поверхности. После анализа снимков с использованием визуального и инфракрасного картографического спектрометра (VIMS), ученые подтвердили наличие летнего дождя на спутнике Сатурна.