АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Новый метод скрининга оказался эффективнее при диагностике диабета 1 типа
EUR 76.14 USD 66.76
Курс валют на 17.01.2019

Астрономы обнаружили следы дождей на спутнике Сатурна Титане

Астрономы из Айдахского университета обнаружили следы дождей на северной стороне Титана, спутника Сатурна. Это говорит о том, что в этой наступил летний сезон. К такому выводу специалисты пришли, изучив снимки аппарата Cassini за 2016 год.

Астрономы обнаружили следы дождей на спутнике Сатурна Титане

Титан интересен для науки тем, что его атмосфера очень сходна с атмосферой Земли. На планете один день проходит как 15,9 дня на земном шаре, а продолжительность одного года составляет 29,5 года на Голубой планете. Наклон оси спутника Сатурна - 27 градусов, тогда как наклон Земли - 23,5 градуса.

Средняя продолжительность сезона на Титане - 7,5 лет, но лето и зима на северной стороне спутника длятся дольше своих противоположных полюсов. Это вызвано орбитальным эксцентриситетом Сатурна (степенью отклонения от окружности).

На Титане весеннее равноденствие наступило в 2009 году, а в 2011 на юге заметили приход зимы, но дождей, которые должны были появиться на севере астрономы не обнаружили. С этого периода эксперты внимательно наблюдали за спутником Титана в ожидании лета на Северном полушарии.
Астрономы обнаружили следы дождей на спутнике Сатурна Титане

В 2016 году на фотографиях спутника все же удалось заметить яркое мерцание, свидетельствующее о наличии осадков, которые отражались и испарялись на поверхности. После анализа снимков с использованием визуального и инфракрасного картографического спектрометра (VIMS), ученые подтвердили наличие летнего дождя на спутнике Сатурна.



 
+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 19:00

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Александра Черно оправдалась перед
Новый метод скрининга оказался
Садальский: Алла Пугачева хватала Джуну
Астрономы обнаружили следы дождей на
Звезду «Глухаря» Тимура Ефременкова
Ксения Собчак опубликовала в Instagram
В Госдуме неплательщиков алиментов
Американский истребитель F-16C получит
Ольге Бузовой начали дарить подарки за
Милана Тюльпанова рассказала о запрете
Новая рестайлинговая Skoda Superb
Android Q получит темную тему и режим
Звезда «Дома-2» Виктория Боня начала
В Китае найдены останки загадочного
Специалисты «Ростеха» разрабатывают
Отказ от вакцинации впервые вошел в
Меган Маркл с оголенными ногами опять
Безалкогольные напитки при сильных
Ксения Собчак заверила, что ее визит в
Вин Дизель показал кадр из фильма
Планшет Chuwi Ubook на базе Chrome OS
Ваенга станет гостьей «Квартирника НТВ
Беременность Маргариты Ларченко
Энн Хэтэуэй получила роль в фильме
Учёные: Искусственный фотосинтез
В Италии объявили распродажу домов за
Петр Порошенко заявит о вторичном
С автомобилями Toyota люди не хотят
Ученые заявили об угрозе кассовых чеков
Японский ученый заявил о существовании
Просмотреть все новости