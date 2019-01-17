Милана Тюльпанова рассказала о запрете супруга общаться с подругами

Бракоразводный процесс между Тюльпановой и Кержаковым в данное время продолжается. Хоть экс-бомбардир ФК «Зенит» не хотел расставаться с сыном, но малыш все же живет со своей мамой. Милана постоянно информирует фанатов в соцсети Instagram о разводном процессе, а также отвечает на заданные вопросы фолловеров. На днях она обнародовала в Сети фото с подругой, которую не видела уже пять лет. Однако, по словам девушки, 8-летняя дружба не проходит просто так.Ранее ходили слухи, что Тюльпанова имела наркотическую зависимость. Но как выяснилось, у Миланы был психоз. От данной болезни ей помогли избавиться специалисты из медицинского центра, в котором обычно проходят реабилитацию наркозависимые. Но также в данном медучреждении работают профессиональные психологи.