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Милана Тюльпанова рассказала о запрете супруга общаться с подругами

Милана Тюльпанова и российский футболист Александр Кержаков после трех лет брака разрывают свои отношения. Девушка рассказала, что ее знаменитый супруг запрещал ей общаться с подругами. Спортсмен считал, что знакомые жены имеют на нее плохое влияние.

Милана Тюльпанова рассказала о запрете супруга общаться с подругами

Бракоразводный процесс между Тюльпановой и Кержаковым в данное время продолжается. Хоть экс-бомбардир ФК «Зенит» не хотел расставаться с сыном, но малыш все же живет со своей мамой. Милана постоянно информирует фанатов в соцсети Instagram о разводном процессе, а также отвечает на заданные вопросы фолловеров. На днях она обнародовала в Сети фото с подругой, которую не видела уже пять лет. Однако, по словам девушки, 8-летняя дружба не проходит просто так.

Милана Тюльпанова рассказала о запрете супруга общаться с подругами

Ранее ходили слухи, что Тюльпанова имела наркотическую зависимость. Но как выяснилось, у Миланы был психоз. От данной болезни ей помогли избавиться специалисты из медицинского центра, в котором обычно проходят реабилитацию наркозависимые. Но также в данном медучреждении работают профессиональные психологи.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 18:32

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