Ваенга станет гостьей «Квартирника НТВ у Маргулиса»





По словам Евгения Маргулиса, ведущего проекта, он и не рассчитывал на то, что к нему в студию согласится прийти Елена Ваенга. Изначально ему нужно было получить разрешение на исполнение авторской песни артистки для программы «Ты супер!». Многие знают, что у певицы достаточно крутой нрав, поэтому можно попасть под ее плохое настроение. Редакторы программы попросили Маргулиса позвонить ей. Ведущий был удивлен, когда у него получился милый разговор с Ваенгой. Артистка и автор многих композиций дала разрешение на исполнение ее песни сроком на тысячу лет. Евгений Маргулис был удивлен и пользуясь случаем, позвал артистку на «Квартирник».После съемок программы телеведущий НТВ признался, что влюбился в певицу и ее классный бэнд с достойными песнями. По мнению Евгения Маргулиса, Елена Ваенга - «крутая артистка».