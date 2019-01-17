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Ваенга станет гостьей «Квартирника НТВ у Маргулиса»

В эту субботу, 19 января, гостьей «Квартирника НТВ у Маргулиса» станет известная певица Елена Ваенга. В рамках программы она исполнит собственные популярные песни, а также презентует зрителям новые композиции.

Ваенга станет гостьей «Квартирника НТВ у Маргулиса»


По словам Евгения Маргулиса, ведущего проекта, он и не рассчитывал на то, что к нему в студию согласится прийти Елена Ваенга. Изначально ему нужно было получить разрешение на исполнение авторской песни артистки для программы «Ты супер!». Многие знают, что у певицы достаточно крутой нрав, поэтому можно попасть под ее плохое настроение. Редакторы программы попросили Маргулиса позвонить ей. Ведущий был удивлен, когда у него получился милый разговор с Ваенгой. Артистка и автор многих композиций дала разрешение на исполнение ее песни сроком на тысячу лет. Евгений Маргулис был удивлен и пользуясь случаем, позвал артистку на «Квартирник».

Ваенга станет гостьей «Квартирника НТВ у Маргулиса»


После съемок программы телеведущий НТВ признался, что влюбился в певицу и ее классный бэнд с достойными песнями. По мнению Евгения Маргулиса, Елена Ваенга - «крутая артистка».



 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 17:29

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