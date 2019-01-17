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Беременность Маргариты Ларченко подтвердилась

Вот уже который день подряд в Сети не утихают разговоры о возможной беременности участницы телепроекта «Дом-2» Маргариты Ларченко. А сегодня появилась информация о том, что она действительно в положении.

Все началось с того, что Илья Яббаров, общаясь со своими поклонниками в Прямом эфире социальной сети Instagram, сообщил, что он и его избранница уже давно мечтают о полноценной семье, поэтому они активно занимаются воплощением этой мечты в жизнь.

Беременность Маргариты Ларченко подтвердилась

Пользователи сразу же решили, что молодой человек говорит о зачатии ребенка и принялись активно обсуждать это. А буквально на следующий день в эфире реалити-шоу говорят о том, что у Риты задержка.

Публика с нетерпением ждала, когда же возлюбленные обо всем признаются. Однако этого так и не произошло.

Впрочем, сегодня на шоу «Бородина против Бузовой» Влад Кадони и Ксения Бородина активно обсуждали Ольгу Сударкину, которая пытается разрушить семью Ольги Рапунцель и Дмитрия Дмитренко, и Илью Яббарову, помогающего ей в этом. И последний проговорился, что Ларченко беременна.

Беременность Маргариты Ларченко подтвердилась

Ведущий после такого заявления даже успокоил зал, чтобы попросить молодого человека повторить произнесенную фразу, но тот решил реабилитироваться, сообщив, что пошутил.

Но это еще не все. Сегодня также вышел анонс Лобного места, который в эфир выйдет вечером, и в нем Влад Кадони торжественно объявляет, что Рита ждет от Ильи ребенка, а после поздравляет многодетного отца с будущим пополнением.

В стороне не осталась и сама девушка. Ларченко долго не комментировала разговоры о своем якобы «интересном» положении, однако несколько часов назад на своей странице в Instagram опубликовала пост, в котором заявила, что если она и беременна, то сообщит об этом лишь тогда, когда будет на 6-7 месяце, чтоб ее не сглазили.

Беременность Маргариты Ларченко подтвердилась

«Для меня беременность - это очень интимное событие, о котором я могу сказать только на 6-7 месяце и точно не на 60 миллионов телезрителей. Поэтому, мои дорогие, если я и жду чуда, то узнаете вы об этом минимум через 5 месяцев. Могу вам сказать только то, что если будет девочка, то будет Варя», - написала участница.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 17:24

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