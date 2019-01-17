Новая рестайлинговая Skoda Superb станет гибридом





Следует отметить, что внешние изменения у Skoda Superb будут незначительными. Разработчики немного обновили решетку радиатора, модификацию противотуманок и фар, а также бамперы. Сведений о рестайлинге салона гибрида пока нет. Возможно, новинка получи современную мультимедийную систему. На большие нововведения рассчитывать не стоит.На рынке Поднебесной Skoda Superb будет продаваться в двух версиях – с бензиновыми силовыми агрегатами на 1,4 и 2,0 литра соответственно. Эти моторы смогут выдавать 186 и 200 «лошадок». Гибридная версия новинки предполагает наличие двигателя на 150 л.с. и электромотора мощностью 95 лошадиных сил.По результатам продаж прошлого года, спрос на эту модель авто на европейском рынке упал на 8%. Руководство Skoda предполагает, что с выходов рестайлинговой версии ситуация изменится. Skoda Superb планируют показать автолюбителям в рамках мотор-шоу в Женеве.