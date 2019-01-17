Android Q получит темную тему и режим десктопа
Не так давно инсайдеры сообщили о возможностях новой платформы от Google Android Q. По их версии она получит режим десктопа и темную тему интерфейса.
Как утверждают инсайдеры, Android Q получит возможность делать приложения на смартфоне темными и даже те, у которых в настройках такой опции нет. Однако признаются, что сотрудники Google уже несколько раз пытаются внедрить новшество в операционную систему и все безрезультатно. Иными словами, Android Q и вовсе может не получить новые внедрения, которые многие пользователи ждут с нетерпением.
Следующая разработка от сотрудников Google - это режим десктопа, который стабилизирует интерфейс Android на мониторе, когда смартфон используется в качестве компьютера. По всей видимости, такая разработка скоро займет свое место на многих устройствах. Ведь несколько гаджетов на данной операционной системе от таких гигантов, как Huawei и Samsung уже давно ее имеют. Более подробная информация о данном новшестве пока неизвестна, а презентация Android Q ожидается во второй половине текущего года. Однако сотрудники компании Google данную информацию не подтверждали
Как утверждают инсайдеры, Android Q получит возможность делать приложения на смартфоне темными и даже те, у которых в настройках такой опции нет. Однако признаются, что сотрудники Google уже несколько раз пытаются внедрить новшество в операционную систему и все безрезультатно. Иными словами, Android Q и вовсе может не получить новые внедрения, которые многие пользователи ждут с нетерпением.
Следующая разработка от сотрудников Google - это режим десктопа, который стабилизирует интерфейс Android на мониторе, когда смартфон используется в качестве компьютера. По всей видимости, такая разработка скоро займет свое место на многих устройствах. Ведь несколько гаджетов на данной операционной системе от таких гигантов, как Huawei и Samsung уже давно ее имеют. Более подробная информация о данном новшестве пока неизвестна, а презентация Android Q ожидается во второй половине текущего года. Однако сотрудники компании Google данную информацию не подтверждали
Технологии
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 18:13