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Android Q получит темную тему и режим десктопа

Не так давно инсайдеры сообщили о возможностях новой платформы от Google Android Q. По их версии она получит режим десктопа и темную тему интерфейса.
Android Q получит темную тему и режим десктопа

Как утверждают инсайдеры, Android Q получит возможность делать приложения на смартфоне темными и даже те, у которых в настройках такой опции нет. Однако признаются, что сотрудники Google уже несколько раз пытаются внедрить новшество в операционную систему и все безрезультатно. Иными словами, Android Q и вовсе может не получить новые внедрения, которые многие пользователи ждут с нетерпением.

Следующая разработка от сотрудников Google - это режим десктопа, который стабилизирует интерфейс Android на мониторе, когда смартфон используется в качестве компьютера. По всей видимости, такая разработка скоро займет свое место на многих устройствах. Ведь несколько гаджетов на данной операционной системе от таких гигантов, как Huawei и Samsung уже давно ее имеют. Более подробная информация о данном новшестве пока неизвестна, а презентация Android Q ожидается во второй половине текущего года. Однако сотрудники компании Google данную информацию не подтверждали



 
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Добавил: Шведова Александра Сегодня, 18:13

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