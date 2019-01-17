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Специалисты «Ростеха» разрабатывают датчик для контроля автомобильных шин

Специалисты «Ростеха» разрабатывают датчик, осуществляющий контроль за шинами, используемыми в автомобилях. Данные метки позволяют снабдить шины специальными интеллектуальными функциями.

Специалисты «Ростеха» разрабатывают датчик для контроля автомобильных шин

Эксперты собираются заняться созданием эффективного электронного модуля. Его требуется внедрить в автомобильную покрышку, а также завулканизировать. Такой модуль включает элемент питания, микроконтроллер, блок передачи данных, набор специальных сенсоров, измеряющих температуру, вращающую скорость и давление воздуха. Такого рода датчики будут способны собирать всю требуемую информацию о шинах. Речь идёт о пробеге, температурных колебаниях, перенесенных нагрузках, а также прочих моментах.

Все полученные данные с датчика будут поступать непосредственно на сервер. Полученную информацию можно будет уточнить, воспользовавшись приложением, которое требуется установить на смартфон.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 18:00

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