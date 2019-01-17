Специалисты «Ростеха» разрабатывают датчик для контроля автомобильных шин





Эксперты собираются заняться созданием эффективного электронного модуля. Его требуется внедрить в автомобильную покрышку, а также завулканизировать. Такой модуль включает элемент питания, микроконтроллер, блок передачи данных, набор специальных сенсоров, измеряющих температуру, вращающую скорость и давление воздуха. Такого рода датчики будут способны собирать всю требуемую информацию о шинах. Речь идёт о пробеге, температурных колебаниях, перенесенных нагрузках, а также прочих моментах.Все полученные данные с датчика будут поступать непосредственно на сервер. Полученную информацию можно будет уточнить, воспользовавшись приложением, которое требуется установить на смартфон.