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Депутат читинской гордумы предложила отключать малоимущим свет по ночам

Депутат читинской гордумы Екатерина Борисова предложила лишать малоимущих горожан света по ночам. Заявление связано с кражей электроэнергии владельцами домов с печным отоплением.
Депутат читинской гордумы предложила отключать малоимущим свет по ночам

На заседании по вопросам ЖКХ 17 января Борисова предложила властям Читы в ночное время суток лишать жильцов квартирных зданий света. По словам депутата, за электричество последние не платят, ведь попросту не имеют средств. В то же время горожане незаконно используют его, хотя имеют печное отопление.

Борисова заявила, ночные отключения, какие происходят в дачных посёлках, решили бы проблему. Андрей Кефер, работающий в читинской финансовой администрации, также поднимал тему кражи электричества, достигшей огромных масштабов. Официально дома и бараки топятся печами, однако рядом с ними даже нет запасов дров и угля, и это говорит о недобросовестности владельцев.

Чтобы точно узнать, какое жильё отапливают электричеством, нужен аудит, однако на это у властей города нет средств. Отметим, что слова Борисовой вызвали негативный отклик в обществе, после чего последняя сослалась на обычный сарказм со своей стороны.



 
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Добавил: Долгих Анна Сегодня, 16:44

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