Депутат читинской гордумы предложила отключать малоимущим свет по ночам





На заседании по вопросам ЖКХ 17 января Борисова предложила властям Читы в ночное время суток лишать жильцов квартирных зданий света. По словам депутата, за электричество последние не платят, ведь попросту не имеют средств. В то же время горожане незаконно используют его, хотя имеют печное отопление.Борисова заявила, ночные отключения, какие происходят в дачных посёлках, решили бы проблему. Андрей Кефер, работающий в читинской финансовой администрации, также поднимал тему кражи электричества, достигшей огромных масштабов. Официально дома и бараки топятся печами, однако рядом с ними даже нет запасов дров и угля, и это говорит о недобросовестности владельцев.Чтобы точно узнать, какое жильё отапливают электричеством, нужен аудит, однако на это у властей города нет средств. Отметим, что слова Борисовой вызвали негативный отклик в обществе, после чего последняя сослалась на обычный сарказм со своей стороны.