В Сети появился снимок, как Билл Гейтс стоит в очереди в закусочную





Многие знают, что миллиардер является почитателем еды из фастфуда. Ранее Билл Гейтс обедал в ресторане быстрого питания Burgermaster. Поэтому пользователи удивились тому факту, что он пришел перекусить в Dick’s Drive-In. На фото запечатлено, как владелец Microsoft смотрит на заведение, засунув руки в карманы, а перед ним стоит очередь из любителей быстрых перекусов.Пост экс-сотрудника компании собрал множество одобрительных комментариев. Публикацией поделились свыше 8 тысяч человек. Многие признались, что после этого поступка начали еще больше уважать Билла Гейтса, так как он «ведет себя, как обычный человек». Один из пользователей Facebook отметил, что ранее глава Microsoft пожертвовал бездомным людям 500 миллионов долларов.В США Билл Гейтс является очень популярным. По итогам ушедшего года миллиардер стал пятым в рейтинге самых почитаемых американских мужчин.