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Меган Маркл с оголенными ногами опять нарушила протокол

Меган Маркл, являющаяся супругой принца Гарри, в который раз проигнорировала нормы королевского дресс-кода. По словам эксперта по королевскому этикету, появление на людях с оголенными ногами да еще и с лаком темного оттенка на ногтях, совершенно не соответствует протоколу.

Меган Маркл с оголенными ногами опять нарушила протокол

В Лондонском королевском зале искусств и наук им. Альберта 16 января состоялась премьера новой программы Цирка дю Солей (Cirque du Soleil). Данное мероприятие посетили Меган Маркл и принц Гарри. Герцогиня Сассекская пришла на шоу в сверкающем наряде темно-синего оттенка от французского модного дома Roland Mouret. Стоимость платья составляет около 5 500 долларов. При этом на ногах Маркл красовались черные босоножки от Stuart Weitzman, которые демонстрировали накрашенные тёмно-бордовым лаком ногти.

Меган Маркл с оголенными ногами опять нарушила протокол

В конце прошлого года во время поездки в Австралию герцогиня Сассекская тоже пренебрегла одним из требований королевского дресс-кода. Меган была замечена в льняном светлом длинном платье с тонкими бретельками. Наряд имел высокий разрез, который обнажал левое бедро бывшей актрисы.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 17:53

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