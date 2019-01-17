Меган Маркл с оголенными ногами опять нарушила протокол





В Лондонском королевском зале искусств и наук им. Альберта 16 января состоялась премьера новой программы Цирка дю Солей (Cirque du Soleil). Данное мероприятие посетили Меган Маркл и принц Гарри. Герцогиня Сассекская пришла на шоу в сверкающем наряде темно-синего оттенка от французского модного дома Roland Mouret. Стоимость платья составляет около 5 500 долларов. При этом на ногах Маркл красовались черные босоножки от Stuart Weitzman, которые демонстрировали накрашенные тёмно-бордовым лаком ногти.В конце прошлого года во время поездки в Австралию герцогиня Сассекская тоже пренебрегла одним из требований королевского дресс-кода. Меган была замечена в льняном светлом длинном платье с тонкими бретельками. Наряд имел высокий разрез, который обнажал левое бедро бывшей актрисы.