Японский ученый заявил о существовании нового Бермудского треугольника





Таинственный район Саргассова моря, относящегося к бассейну Атлантического океана, стал знаменит после частых и исчезновений или крушений морских судов и самолетов. Его назвали Бермудским треугольником из-за соответствующей формы и близости Бермудских островов.Похожая аномальная зона, возможно, существует и в Тихом океане вблизи Японии. Это пространство местные жители называют Морем Дьявола, оно окружает остров Миякедзима.Об «еще одном» Бермудском треугольнике заговорили в 2012 году, когда в том районе исчез китайский грузовой корабль вместе со всеми моряками. Тогда сигнал SOS экипаж не посылал, также не удалось обнаружить ни следы транспортного средства, ни останки людей.Дзюнъити Яои полагает, что судно из Китая переместилось в другое измерение. По его мнению, доказательством такой теории служит пример действия радиоволн: программы, создаваемые в студии, преобразовываются в радиоволны и распространяются на значительные расстояния, однако их нельзя увидеть или же почувствовать. С точки зрения японского исследователя, люди также могут находиться в ином измерении, недоступным к восприятию органами чувств.