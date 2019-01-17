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Японский ученый заявил о существовании нового Бермудского треугольника

Японский профессор Дзюнъити Яои предполагает, что в водах Тихого океана существует загадочное пространство, схожее со знаменитым Бермудским треугольником. Некоторое время назад там исчез корабль со всеми членами экипажа. По мнению ученого, и судно, и люди попали в другое измерение.


Японский ученый заявил о существовании нового Бермудского треугольника

Таинственный район Саргассова моря, относящегося к бассейну Атлантического океана, стал знаменит после частых и исчезновений или крушений морских судов и самолетов. Его назвали Бермудским треугольником из-за соответствующей формы и близости Бермудских островов.

Похожая аномальная зона, возможно, существует и в Тихом океане вблизи Японии. Это пространство местные жители называют Морем Дьявола, оно окружает остров Миякедзима.

Об «еще одном» Бермудском треугольнике заговорили в 2012 году, когда в том районе исчез китайский грузовой корабль вместе со всеми моряками. Тогда сигнал SOS экипаж не посылал, также не удалось обнаружить ни следы транспортного средства, ни останки людей.

Японский ученый заявил о существовании нового Бермудского треугольника

Дзюнъити Яои полагает, что судно из Китая переместилось в другое измерение. По его мнению, доказательством такой теории служит пример действия радиоволн: программы, создаваемые в студии, преобразовываются в радиоволны и распространяются на значительные расстояния, однако их нельзя увидеть или же почувствовать. С точки зрения японского исследователя, люди также могут находиться в ином измерении, недоступным к восприятию органами чувств.



 
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Наука
Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 16:49

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