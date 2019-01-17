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Ученые из РФ вылечили рак мозга вирусом Зика

Ученые, которые работают в Институте цитологии и генетики (Сибирское отделение РАН), вылечили рак мозга у грызунов вирусом Зика. Сообщается, что если дальнейшие испытания покажут положительный результат, этот метод будут использовать для того, чтобы избавиться от опухолей на термальных стадиях.

Ученые из РФ вылечили рак мозга вирусом Зика


Во время проведения эксперимента российские ученые выяснили, что вирус Зика способен замедлять рост клеток опухоли. При этом организм испытуемых в целом от данной манипуляции не страдал. Одной группе лабораторных мышей исследователи «подсадили» под кожу клетки глиобластомы. Позже ученые предполагают, что им удастся повторить этот эксперимент на опухоли, которая будет внедрена в мозг.

Уникальность метода российскими учеными уже была доказана, но сложность в том, что пациентов придется инфицировать вирусом Зика. Если успех исследования повторится, то вакцину против глиобластомы представят как упрощенную версию, созданную на основе вируса. В этом случае такая терапевтическая стратегия лечения рака мозга не будет представлять опасности для организма человека.



 
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Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 16:30

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