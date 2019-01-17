Ученые из РФ вылечили рак мозга вирусом Зика





Во время проведения эксперимента российские ученые выяснили, что вирус Зика способен замедлять рост клеток опухоли. При этом организм испытуемых в целом от данной манипуляции не страдал. Одной группе лабораторных мышей исследователи «подсадили» под кожу клетки глиобластомы. Позже ученые предполагают, что им удастся повторить этот эксперимент на опухоли, которая будет внедрена в мозг.Уникальность метода российскими учеными уже была доказана, но сложность в том, что пациентов придется инфицировать вирусом Зика. Если успех исследования повторится, то вакцину против глиобластомы представят как упрощенную версию, созданную на основе вируса. В этом случае такая терапевтическая стратегия лечения рака мозга не будет представлять опасности для организма человека.