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Вин Дизель показал кадр из фильма «Бладшот»

Знаменитый американский актер и режиссер Вин Дизель в своем блоге Instagram показала кадр из нашумевшего фильма «Бладшот». Это дебютный проект киновселенной Sony, который будет создан на основе легендарного комикса Valiant.
Вин Дизель показал кадр из фильма «Бладшот»

Вину Дизелю в данной киноленте досталась главная роль, его герой - солдат Рэй Гаррисон, которого вернули «с того света». Теперь это беспощадный убийца, который служит правительству. Чтобы все получилось, его лишили воспоминаний и заполнили его кровь миллиардами микрокомпьютеров. Такая необычная составляющая поможет организму солдата быстрее восстанавливать ткани и держать под контролем многие электронные устройства. Один из кадров съемочного процесса актер решил показать своим подписчикам в социальной сети Instagram.

Однако Рэй Гаррисон недолго соглашается служить своим работодателям. Он выходит из под контроля и решает начать мстить тем, кто лишил его прошлого. Зритель сможет увидеть захватывающий блокбастер на экранах 21 февраля 2020 года.



 
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Культура
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 17:42

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