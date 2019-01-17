Вин Дизель показал кадр из фильма «Бладшот»

Вину Дизелю в данной киноленте досталась главная роль, его герой - солдат Рэй Гаррисон, которого вернули «с того света». Теперь это беспощадный убийца, который служит правительству. Чтобы все получилось, его лишили воспоминаний и заполнили его кровь миллиардами микрокомпьютеров. Такая необычная составляющая поможет организму солдата быстрее восстанавливать ткани и держать под контролем многие электронные устройства. Один из кадров съемочного процесса актер решил показать своим подписчикам в социальной сети Instagram.Однако Рэй Гаррисон недолго соглашается служить своим работодателям. Он выходит из под контроля и решает начать мстить тем, кто лишил его прошлого. Зритель сможет увидеть захватывающий блокбастер на экранах 21 февраля 2020 года.