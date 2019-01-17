Планшет Chuwi Ubook на базе Chrome OS получит SSD-модуль ёмкостью до 1 Тбайт





Новое устройство от Chuwi будет функционировать на основе Chrome OS, а высокую производительность обеспечит процессор Intel Core M3 с частотой 900 МГц, повышающуюся до 2,2 ГГц. Оперативная память гаджета - 8 Гбайт.Продукт китайской компании также имеет аккумулятор на 30,4 мАч, твердотельный накопитель, вместимость последнего - от 128 Гбайт до 1 Тбайт. В набор интерфейсов разработчики включили разъемы USB Type-C, USB 3.0 Type-A (×2), micro-HDMI, гнездо для наушников и слот microSD. Вес Chuwi Ubook - 760 граммов, толщина его корпуса составляет 9 мм.Несмотря на то, что Chuwi Ubook пока только готовятся выпустить, известно, что его стоимость составит, предположительно, 400 американских долларов. В комплекте к устройству идут стилус и клавиатура.