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В 2018 году Apple на охрану Тима Кука потратила 310 тысяч долларов

В зарубежных источниках появились сведения о том, что корпорация Apple в 2018 году потратила на охрану Тима Куку 310 тысяч долларов. Эту цифру также сравнили с затратами других известных СЕО-компаний.

В 2018 году Apple на охрану Тима Кука потратила 310 тысяч долларов


Самой дорогостоящей в минувшем году признала охрана Марка Цукерберга, основателя социальной сети Facebook. Его защита обошлась компании в 10 миллионов долларов, хотя годом ранее эта цифра составляла 7,3 миллионов. Далее в рейтинге расположился создатель Amazon Джефф Безос с показателем в 1,6 миллионов долларов. Немного уступил ему Брайан Кржанич, экс-СЕО Intel. Его безопасность стоила IT-компании 1,2 миллионов долларов. Охрану гендиректора Google Сундара Пичаи в 2018 году оценили в 600 тысяч долларов.

Расходы на обеспечение безопасности Тима Куку значительно уменьшились, если сравнивать с показателями 2015 года. Тогда на его охрану было потрачено около 700 тысяч долларов. По итогам текущего года у главы Apple зафиксирована рекордная зарплата. Тим Кук заработал около 15 миллионов долларов, из которых 12 миллионов он получил в виде бонусов за достижение различных целей.



 
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Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 16:18

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