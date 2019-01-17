В 2018 году Apple на охрану Тима Кука потратила 310 тысяч долларов





Самой дорогостоящей в минувшем году признала охрана Марка Цукерберга, основателя социальной сети Facebook. Его защита обошлась компании в 10 миллионов долларов, хотя годом ранее эта цифра составляла 7,3 миллионов. Далее в рейтинге расположился создатель Amazon Джефф Безос с показателем в 1,6 миллионов долларов. Немного уступил ему Брайан Кржанич, экс-СЕО Intel. Его безопасность стоила IT-компании 1,2 миллионов долларов. Охрану гендиректора Google Сундара Пичаи в 2018 году оценили в 600 тысяч долларов.Расходы на обеспечение безопасности Тима Куку значительно уменьшились, если сравнивать с показателями 2015 года. Тогда на его охрану было потрачено около 700 тысяч долларов. По итогам текущего года у главы Apple зафиксирована рекордная зарплата. Тим Кук заработал около 15 миллионов долларов, из которых 12 миллионов он получил в виде бонусов за достижение различных целей.