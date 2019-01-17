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Энн Хэтэуэй получила роль в фильме "Ведьмы" Роберта Земекиса

Энн Хэтэуэй получила главную роль в предстоящем фильме "Ведьмы" Роберта Земекиса. За основу для сценария режиссёр взял сказку популярного писателя Роальда Даля.
Энн Хэтэуэй получила роль в фильме "Ведьмы" Роберта Земекиса

Как пишет Variety, Хэтэуэй завершает переговоры со студией Warner Bros по съёмкам фильма "Ведьмы". Сценарий Земекис написал сам на основе сказки Даля, выпущенной в 1973 году. Актриса сыграет Великую верховную ведьму, противостоять которой будет маленький мальчик - главный герой истории. Продюсировать пригласили Гильермо Дель Торо и двух других именитых деятелей кино.

В "Ведьмах" зрители увидят приключения 7-летнего мальчика, которого злые ведьмы превратили в мышь, когда тот прознал об их заговоре. Земекис планирует сделать картину мрачной и близкой к оригинальной книге. В 1990 году "Ведьм" уже экранизировали, пригласив на съёмки актёра Роуэна Аткинсона (мистера Бина).

Отметим, что сказки Даля нередко берут за основу в Голливуде. Большой успех получили такие проекты, как "Большой и добрый великан", мультфильм "Бесподобный мистер Фокс" и небезызвестный "Вилли Вонка и шоколадная фабрика".



 
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Культура
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 17:19

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