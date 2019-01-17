Энн Хэтэуэй получила роль в фильме "Ведьмы" Роберта Земекиса





Как пишет Variety, Хэтэуэй завершает переговоры со студией Warner Bros по съёмкам фильма "Ведьмы". Сценарий Земекис написал сам на основе сказки Даля, выпущенной в 1973 году. Актриса сыграет Великую верховную ведьму, противостоять которой будет маленький мальчик - главный герой истории. Продюсировать пригласили Гильермо Дель Торо и двух других именитых деятелей кино.В "Ведьмах" зрители увидят приключения 7-летнего мальчика, которого злые ведьмы превратили в мышь, когда тот прознал об их заговоре. Земекис планирует сделать картину мрачной и близкой к оригинальной книге. В 1990 году "Ведьм" уже экранизировали, пригласив на съёмки актёра Роуэна Аткинсона (мистера Бина).Отметим, что сказки Даля нередко берут за основу в Голливуде. Большой успех получили такие проекты, как "Большой и добрый великан", мультфильм "Бесподобный мистер Фокс" и небезызвестный "Вилли Вонка и шоколадная фабрика".