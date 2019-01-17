Энн Хэтэуэй получила роль в фильме "Ведьмы" Роберта Земекиса
Энн Хэтэуэй получила главную роль в предстоящем фильме "Ведьмы" Роберта Земекиса. За основу для сценария режиссёр взял сказку популярного писателя Роальда Даля.
Как пишет Variety, Хэтэуэй завершает переговоры со студией Warner Bros по съёмкам фильма "Ведьмы". Сценарий Земекис написал сам на основе сказки Даля, выпущенной в 1973 году. Актриса сыграет Великую верховную ведьму, противостоять которой будет маленький мальчик - главный герой истории. Продюсировать пригласили Гильермо Дель Торо и двух других именитых деятелей кино.
В "Ведьмах" зрители увидят приключения 7-летнего мальчика, которого злые ведьмы превратили в мышь, когда тот прознал об их заговоре. Земекис планирует сделать картину мрачной и близкой к оригинальной книге. В 1990 году "Ведьм" уже экранизировали, пригласив на съёмки актёра Роуэна Аткинсона (мистера Бина).
Отметим, что сказки Даля нередко берут за основу в Голливуде. Большой успех получили такие проекты, как "Большой и добрый великан", мультфильм "Бесподобный мистер Фокс" и небезызвестный "Вилли Вонка и шоколадная фабрика".
Как пишет Variety, Хэтэуэй завершает переговоры со студией Warner Bros по съёмкам фильма "Ведьмы". Сценарий Земекис написал сам на основе сказки Даля, выпущенной в 1973 году. Актриса сыграет Великую верховную ведьму, противостоять которой будет маленький мальчик - главный герой истории. Продюсировать пригласили Гильермо Дель Торо и двух других именитых деятелей кино.
В "Ведьмах" зрители увидят приключения 7-летнего мальчика, которого злые ведьмы превратили в мышь, когда тот прознал об их заговоре. Земекис планирует сделать картину мрачной и близкой к оригинальной книге. В 1990 году "Ведьм" уже экранизировали, пригласив на съёмки актёра Роуэна Аткинсона (мистера Бина).
Отметим, что сказки Даля нередко берут за основу в Голливуде. Большой успех получили такие проекты, как "Большой и добрый великан", мультфильм "Бесподобный мистер Фокс" и небезызвестный "Вилли Вонка и шоколадная фабрика".
Культура
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 17:19