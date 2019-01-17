Либерж Кпадону не смогла записать новую песню из-за отсутствия денег
Практически в канун Нового года экс-участница телепроекта «Дом-2» Либерж Кпадону сообщила своим подписчикам о том, что снова начнет петь. У нее уже якобы есть несколько готовых песен, которые нужно только записать в студии.
Кроме того, мулатка даже призналась, что имеет знакомых в хорошей студии звукозаписи, поэтому выход ее нового хита не за горами. И поклонники принялись с нетерпением ждать этого момента, зная, что у девушки прекрасный голос.
Вот только, судя по всему, песню Либерж так и не выпустит. На своей странице в социальной сети Instagram она опубликовала пост, в котором попросила прощение у всех, кому дала ложную надежду.
Оказалось, что сумма, которую запросили у Кпадону за запись нового трека и за выпуск его в ротацию, для нее просто неподъемная, поэтому она вынуждена отказаться от своих планов.
Ее подписчики не стали скрывать своего расстройства, однако они принялись успокаивать любимицу, отмечая, что у нее еще будет множество шансов продемонстрировать им свой певческий талант.
Кроме того, мулатка даже призналась, что имеет знакомых в хорошей студии звукозаписи, поэтому выход ее нового хита не за горами. И поклонники принялись с нетерпением ждать этого момента, зная, что у девушки прекрасный голос.
Вот только, судя по всему, песню Либерж так и не выпустит. На своей странице в социальной сети Instagram она опубликовала пост, в котором попросила прощение у всех, кому дала ложную надежду.
Оказалось, что сумма, которую запросили у Кпадону за запись нового трека и за выпуск его в ротацию, для нее просто неподъемная, поэтому она вынуждена отказаться от своих планов.
«Планета ЗЕМЛЯ она для всех! Жаль, что такая мелочь, как деньги решает всё! Просто знайте, что я вам хотела подарить красоту души, люблю вас и всех, кто рядом», - написала огорченная звезда телестройки.
Ее подписчики не стали скрывать своего расстройства, однако они принялись успокаивать любимицу, отмечая, что у нее еще будет множество шансов продемонстрировать им свой певческий талант.