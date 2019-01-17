Либерж Кпадону не смогла записать новую песню из-за отсутствия денег

«Планета ЗЕМЛЯ она для всех! Жаль, что такая мелочь, как деньги решает всё! Просто знайте, что я вам хотела подарить красоту души, люблю вас и всех, кто рядом», - написала огорченная звезда телестройки.





Кроме того, мулатка даже призналась, что имеет знакомых в хорошей студии звукозаписи, поэтому выход ее нового хита не за горами. И поклонники принялись с нетерпением ждать этого момента, зная, что у девушки прекрасный голос.Вот только, судя по всему, песню Либерж так и не выпустит. На своей странице в социальной сети Instagram она опубликовала пост, в котором попросила прощение у всех, кому дала ложную надежду.Оказалось, что сумма, которую запросили у Кпадону за запись нового трека и за выпуск его в ротацию, для нее просто неподъемная, поэтому она вынуждена отказаться от своих планов.Ее подписчики не стали скрывать своего расстройства, однако они принялись успокаивать любимицу, отмечая, что у нее еще будет множество шансов продемонстрировать им свой певческий талант.