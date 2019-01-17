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Либерж Кпадону не смогла записать новую песню из-за отсутствия денег

Практически в канун Нового года экс-участница телепроекта «Дом-2» Либерж Кпадону сообщила своим подписчикам о том, что снова начнет петь. У нее уже якобы есть несколько готовых песен, которые нужно только записать в студии.

Кроме того, мулатка даже призналась, что имеет знакомых в хорошей студии звукозаписи, поэтому выход ее нового хита не за горами. И поклонники принялись с нетерпением ждать этого момента, зная, что у девушки прекрасный голос.

Либерж Кпадону не смогла записать новую песню из-за отсутствия денег

Вот только, судя по всему, песню Либерж так и не выпустит. На своей странице в социальной сети Instagram она опубликовала пост, в котором попросила прощение у всех, кому дала ложную надежду.

Оказалось, что сумма, которую запросили у Кпадону за запись нового трека и за выпуск его в ротацию, для нее просто неподъемная, поэтому она вынуждена отказаться от своих планов.

Либерж Кпадону не смогла записать новую песню из-за отсутствия денег

«Планета ЗЕМЛЯ она для всех! Жаль, что такая мелочь, как деньги решает всё! Просто знайте, что я вам хотела подарить красоту души, люблю вас и всех, кто рядом», - написала огорченная звезда телестройки.

Ее подписчики не стали скрывать своего расстройства, однако они принялись успокаивать любимицу, отмечая, что у нее еще будет множество шансов продемонстрировать им свой певческий талант.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 16:02

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