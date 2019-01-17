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В Италии объявили распродажу домов за один евро

В Италии в муниципалитете Самбука-ди-Сицилия власти объявили распродажу домов за один евро. Такая необычная акция обусловлена тем, что город страдает от депопуляции и отсутствия новых жителей.

В Италии объявили распродажу домов за один евро


В рамках распродажи можно будет приобрести десятки различных объектов недвижимости. На покупателей возлагается обязанность в течение трех лет после приобретения дома привести его в порядок. При этом на ремонтные работы должно быть потрачено не меньше, чем 15 тысяч евро. По окончанию ремонта городская казна вернет депозит, который предусмотрен в обязательном порядке при оформлении сделки. Его размер составляет 5 тысяч евро.

По словам Джузеппе Качиоппо, который является вице-мэром муниципалитета, город на самом деле владеет всеми объектами недвижимости, которые выставлены на распродажу. По его мнению, Самбука является идеальным местом, чтобы стать популярным курортом для тихого и уединенного отдыха.

На данный момент в рамках программы продано десять домов за один евро. В основном, запросы на покупку акционных домов в Италии поступают от французов, испанцев и швейцарцев.



 
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Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 17:12

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