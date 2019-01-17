В Италии объявили распродажу домов за один евро





В рамках распродажи можно будет приобрести десятки различных объектов недвижимости. На покупателей возлагается обязанность в течение трех лет после приобретения дома привести его в порядок. При этом на ремонтные работы должно быть потрачено не меньше, чем 15 тысяч евро. По окончанию ремонта городская казна вернет депозит, который предусмотрен в обязательном порядке при оформлении сделки. Его размер составляет 5 тысяч евро.По словам Джузеппе Качиоппо, который является вице-мэром муниципалитета, город на самом деле владеет всеми объектами недвижимости, которые выставлены на распродажу. По его мнению, Самбука является идеальным местом, чтобы стать популярным курортом для тихого и уединенного отдыха.На данный момент в рамках программы продано десять домов за один евро. В основном, запросы на покупку акционных домов в Италии поступают от французов, испанцев и швейцарцев.