С автомобилями Toyota люди не хотят расставаться более 15 лет
Английская аналитическая компания IHS Markit провела исследование, в ходе которого выяснилось, с какими автомобилями владельцы не расстаются более 15 лет. Всего в списке оказалось 15 машин, 10 из которых Toyota.
Сотрудники компании IHS Markit выяснили, что на территории США срок эксплуатации автомобиля составляет почти 12 лет. А в среднем машина остается у единого хозяина не более 7 лет. Однако большинство владельцев предпочитают удерживать автомобиль на более долгий срок, примерно 15 лет со дня его приобретения.
По результатам аналитического исследования, эксперты представили список из 15 машин, где в основном преобладает японский производитель. По мнению экспертов, такая тенденция объясняется более высоким качеством автопрома из Страны восходящего солнца.
Сотрудники компании IHS Markit выяснили, что на территории США срок эксплуатации автомобиля составляет почти 12 лет. А в среднем машина остается у единого хозяина не более 7 лет. Однако большинство владельцев предпочитают удерживать автомобиль на более долгий срок, примерно 15 лет со дня его приобретения.
По результатам аналитического исследования, эксперты представили список из 15 машин, где в основном преобладает японский производитель. По мнению экспертов, такая тенденция объясняется более высоким качеством автопрома из Страны восходящего солнца.
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Добавил: Шведова Александра Сегодня, 17:02