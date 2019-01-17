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С автомобилями Toyota люди не хотят расставаться более 15 лет

Английская аналитическая компания IHS Markit провела исследование, в ходе которого выяснилось, с какими автомобилями владельцы не расстаются более 15 лет. Всего в списке оказалось 15 машин, 10 из которых Toyota.
С автомобилями Toyota люди не хотят расставаться более 15 лет

Сотрудники компании IHS Markit выяснили, что на территории США срок эксплуатации автомобиля составляет почти 12 лет. А в среднем машина остается у единого хозяина не более 7 лет. Однако большинство владельцев предпочитают удерживать автомобиль на более долгий срок, примерно 15 лет со дня его приобретения.

По результатам аналитического исследования, эксперты представили список из 15 машин, где в основном преобладает японский производитель. По мнению экспертов, такая тенденция объясняется более высоким качеством автопрома из Страны восходящего солнца.



 
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Добавил: Шведова Александра Сегодня, 17:02

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