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Ученые заявили об угрозе кассовых чеков для здоровья человека

Испанские ученые заявили об угрозе для здоровья человека обычных кассовых чеков - мелочи, без которой в процессе проведения шоппинга не могут обойтись многие люди. Соответствующая информация опубликована порталом Gen.


Ученые заявили об угрозе кассовых чеков для здоровья человека

Исследователи из Гранадского университета (Испания) определили, что львиная доля кассовых чеков, произведенных из термальной бумаги, в Испании и Бразилии, а также 50% чеков во Франции содержат бисфенол А.

Это химическое вещество, схожее с женским гормоном эстрогеном, провоцирует появление нарушений способности к репродукции, а также может привести к аномалиям в развитии мочеполовой системы, ожирению и онкологии.

Эксперты предупреждают, что фискальные чеки из торговых объектов не должны соприкасаться с продуктами питания, их нельзя мять, хранить или использовать в качестве бумаги для заметок. В кассовых чеках специалисты обнаружили якобы безвредный аналог — бисфенол S, однако недавние исследования показали, что и он является причиной гормональных сбоев. Количество бисфенола исследуемых экземплярах было выше нормы в 30-100 раз.



 
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Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 16:50

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