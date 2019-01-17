Ученые заявили об угрозе кассовых чеков для здоровья человека





Исследователи из Гранадского университета (Испания) определили, что львиная доля кассовых чеков, произведенных из термальной бумаги, в Испании и Бразилии, а также 50% чеков во Франции содержат бисфенол А.Это химическое вещество, схожее с женским гормоном эстрогеном, провоцирует появление нарушений способности к репродукции, а также может привести к аномалиям в развитии мочеполовой системы, ожирению и онкологии.Эксперты предупреждают, что фискальные чеки из торговых объектов не должны соприкасаться с продуктами питания, их нельзя мять, хранить или использовать в качестве бумаги для заметок. В кассовых чеках специалисты обнаружили якобы безвредный аналог — бисфенол S, однако недавние исследования показали, что и он является причиной гормональных сбоев. Количество бисфенола исследуемых экземплярах было выше нормы в 30-100 раз.