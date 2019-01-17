Ольга Сударкина может продвинуть Дмитрия Дмитренко в шоу-бизнес

«Я хочу, чтобы Димина мечта осуществилась. Любые начинания в шоу-бизнесе – это деньги, а он сейчас копит на квартиру», - сообщила она.





В результате девушка стала настоящим изгоем в коллективе и антигероем для зрителей. В периметре ее ежедневно критикуют ведущие и презирают коллеги, а в социальной сети Instagram ее страница буквально завалена негативными комментариями.Между тем, Оля не собирается отказываться от своего счастья. Она намерена увести предмет своего обожания из семьи любой ценой, поскольку считает, что Рапунцель не заслужила такого парня, как Дмитренко. Новоиспеченная супруга не заботится о своем муже, не поддерживает его творчество и вообще не любит его.А вот Сударкина обещает сделать из Димы настоящего мужчину, во всем ему помогать, а главное, она может помочь ему продвинуться в шоу-бизнесе. У нее есть родственник, который снимает клипы артистам, и она попросила его поработать над видео для Дмитренко.По словам девушки, знакомый режиссер согласился снять клип молодому таланту бесплатно, в качестве подарка. Она надеется, что возлюбленный его примет.