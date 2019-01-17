АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Учёные: Искусственный фотосинтез замедлит темпы глобального потепления
EUR 76.14 USD 66.76
Курс валют на 17.01.2019

Гарик Мартиросян показал редкий снимок 1979 года с Гариком Харламовым

Звзда Comedy Club Гарик Мартиросян недавно показал в личном блоге Instagram редкий снимок 1979 года с коллегой по цеху и другом Гариком Харламовым. Артист рассказал фанатом, что архивный кадр был сделан 17 января, и назвал то время "золотыми деньками".

Гарик Мартиросян показал редкий снимок 1979 года с Гариком Харламовым

Юморист порадовал поклонников новым интересным снимком и написал в комментарии под фото, что 40 лет назад молодые и яркие представители отечественного шоу-бизнеса 17 января "заработали 300.000.000.000 долларов" в Колумбии, торгуя гуашью, а потом прилетели наслаждаться отдыхом на Багамские острова.

Гарик Мартиросян и Гарик Харламов позируют в ярких рубашках. Комик отметил, что в то время они были очень стильными и крутыми. По словам резидента Comedy Club, Гарик Харламов запечатлен в очках "из цельного мумиё", а сам он запечатлен в кадре с "редчайшим 0,5 айфоном. Артист обратил внимание поклонников на то, что на заднем плане - студия «DreamWorks». Юморист сообщил, что тогда у компании не было денег и ребятам приходилось трудиться на "ГАЗели".

Подписчики 44-летнего Мартиросяна оценили публикацию любимого актера и написали множество комплиментов в адрес юмористов, заметив, что за столько лет они практически не изменились.



 
+Дзен +Яндекс новости
Общество / ШоуБиз
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 16:39

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Вин Дизель показал кадр из фильма
Планшет Chuwi Ubook на базе Chrome OS
Ваенга станет гостьей «Квартирника НТВ
Беременность Маргариты Ларченко
Энн Хэтэуэй получила роль в фильме
Учёные: Искусственный фотосинтез
В Италии объявили распродажу домов за
Петр Порошенко заявит о вторичном
С автомобилями Toyota люди не хотят
Ученые заявили об угрозе кассовых чеков
Японский ученый заявил о существовании
В Сети появился снимок, как Билл Гейтс
Депутат читинской гордумы предложила
Гарик Мартиросян показал редкий снимок
В США пьяный ребёнок из частного
Ученые из РФ вылечили рак мозга вирусом
Четвероногий робот ANYmal научился
В 2018 году Apple на охрану Тима Кука
Внедрение 8К в массы произойдет не
В Индии леопард загрыз 3-летнюю
Забытый на 20 лет в ангаре маслкар
Либерж Кпадону не смогла записать новую
Глюкоза поделилась своим методом
Павел Дуров пообещал, что текущий год
Минобороны РФ рассекретит новые
Ученые воссоздали походку ящера,
Ольга Сударкина может продвинуть
Валентин Гафт выйдет на театральную
Жилье на Мальдивах обошлось Анастасии
Мария Шукшина появится в эфире нового
Просмотреть все новости