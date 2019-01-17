Гарик Мартиросян показал редкий снимок 1979 года с Гариком Харламовым

Юморист порадовал поклонников новым интересным снимком и написал в комментарии под фото, что 40 лет назад молодые и яркие представители отечественного шоу-бизнеса 17 января "заработали 300.000.000.000 долларов" в Колумбии, торгуя гуашью, а потом прилетели наслаждаться отдыхом на Багамские острова.Гарик Мартиросян и Гарик Харламов позируют в ярких рубашках. Комик отметил, что в то время они были очень стильными и крутыми. По словам резидента Comedy Club, Гарик Харламов запечатлен в очках "из цельного мумиё", а сам он запечатлен в кадре с "редчайшим 0,5 айфоном. Артист обратил внимание поклонников на то, что на заднем плане - студия «DreamWorks». Юморист сообщил, что тогда у компании не было денег и ребятам приходилось трудиться на "ГАЗели".Подписчики 44-летнего Мартиросяна оценили публикацию любимого актера и написали множество комплиментов в адрес юмористов, заметив, что за столько лет они практически не изменились.