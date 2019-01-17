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Четвероногий робот ANYmal научился вставать с колен

Четвероногий робот ANYmal научился вставать с колен после падения. Инженеры заменили алгоритм-контроллер на обучаемый нейросетевой.
Четвероногий робот ANYmal научился вставать с колен

Как пишет издание Science Robotics, команда разработчиков из Германии, Америки и Швейцарии научила своего робота ANYmal самостоятельно подниматься после падения. Тестирование машины инженеры засняли на видео. После переработки функционала четвероногий ANYmal умеет не только ходить и бегать, но также не останется беспомощен, если упадёт на колени.

Нейросетевой алгоритм, контролирующий передвижения машины, оказался гораздо эффективней контроллеров, прописанных программистами вручную. С помощью симуляции авторы проекта обучали нейросеть решать поставленную задачу, то есть вставать с колен.

Затем действие перенесли на реального ANYmal, который повторил те движения, которым научился. Отметим, что механические ноги робота собраны из двух сегментов с тремя элекромоторами в каждой. Два агрегата производят сгибания, а третий отклоняет ногу вбок.



 
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Наука
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 16:28

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