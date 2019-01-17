Внедрение 8К в массы произойдет не раньше 2020 года





Японская телерадиокомпания NHK уже в начале прошлого месяца смогла запустить первый спутник, который может передавать данные в разрешении 8К. В свете последних событий на выставке CES 2019 и учитывая будущие Летние Олимпийские игры в Токио, которые состоятся уже в 2020 году, данная тенденция как нельзя кстати. Однако не все производители оптимистично настроены относительно такого развития событий. Например, на Тайване резко осудили желание китайской компании Foxconn Electronics направить максимальные усилия для развития данной отрасли и соединить 5G с 8K.Несмотря на то, что многие крупные производители телевизоров стали поставлять на рынок свою продукцию с 8К, тайванские производители не спешат внедрять инновацию в массы. По их мнению, полная коммерциализация 5G сетей начнется только к 2020 году, а спрос на устройства с 8К разрешением будет низок из-за боязни населения, что это окажется очень дорогим удовольствием.