Забытый на 20 лет в ангаре маслкар Chevrolet Camaro SS выставили на аукцион
В Соединённых Штатах обнаружили в ангаре, предназначенном для самолётов, Chevrolet Camaro SS, который забыли 20 лет назад. Транспортное средство, выпущенное в 1969 году, выставили на аукцион.
Владелец выставил авто на продажу в рамках интернет-аукциона eBay. За этот автомобиль начали предлагать довольно хорошие деньги. В настоящее время за транспортное средство предлагают более $31 000. Общее число предложений составило 68 ставок. Собственник Chevrolet Camaro отмечает, что транспортное средство находится в настоящее время в отличном состоянии. Кузов авто целый. Следов коррозии не наблюдается. Данное авто хранилось в сухом помещении. Владелец машины поменял в ней аккумулятор, фильтры, стартер, моторное масло, карбюратор. Двигатель Chevrolet заводится с пол-оборота.
Американец заявил, что одометр показывает в настоящее время пробег примерно в 14 тысяч миль. Однако в реальности авто преодолело 100 тысяч миль.
Владелец выставил авто на продажу в рамках интернет-аукциона eBay. За этот автомобиль начали предлагать довольно хорошие деньги. В настоящее время за транспортное средство предлагают более $31 000. Общее число предложений составило 68 ставок. Собственник Chevrolet Camaro отмечает, что транспортное средство находится в настоящее время в отличном состоянии. Кузов авто целый. Следов коррозии не наблюдается. Данное авто хранилось в сухом помещении. Владелец машины поменял в ней аккумулятор, фильтры, стартер, моторное масло, карбюратор. Двигатель Chevrolet заводится с пол-оборота.
Американец заявил, что одометр показывает в настоящее время пробег примерно в 14 тысяч миль. Однако в реальности авто преодолело 100 тысяч миль.
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 16:02