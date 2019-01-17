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Мария Шукшина появится в эфире нового развлекательного проекта «Главная роль»

Популярная актриса и телеведущая Мария Шукшина порадовала своих поклонников новостью о том, что в скором времени появится в эфире нового развлекательного проекта «Главная роль» на Первом канале. Пост соответствующего содержания она разместила на своей странице в сети Instagram.


Мария Шукшина появится в эфире нового развлекательного проекта «Главная роль»

По словам Марии Шукшиной, концепция нового телешоу заключается в следующем. Известные персоны, не имеющие отношения к сцене, будут исполнять эпизоды из фильмов, любимых миллионами зрителей. Судить «новоиспеченных актеров» предстоит мэтрам отечественного кинематографа и телезрителям. Самому талантливому участнику достанется приз – главная роль на Первом канале.

Мария Шукшина в новом проекте войдет в состав жюри вместе с Александром Михайловым, Дмитрием Астраханом, Еленой Яковлевой, Авдотьей Смирновой.

В конце своего поста актриса отметила, что это будет по-настоящему развлекательная программа. Не исключено, что эти слова Мари Шукшиной были недвусмысленным намеком на другие популярные телешоу, претендующие на роль развлекательных программ, но на самом деле выставляющие на показ личную жизнь знаменитостей. Вокруг самой Марии Шукшиной, а также ее родных и близких людей не раз разгорались скандалы после выхода таких передач.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 15:11

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