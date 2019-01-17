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Алексей Чадов умилил поклонников фото с маленьким щенком

Актер Алексей Чадов умилил своих поклонников в микроблоге Instagram фото с маленьким щенком породы чихуахуа. Очаровательный белый малыш был таких крошечных размеров, что поместился на ладони артиста.

Алексей Чадов умилил поклонников фото с маленьким щенком


Алексей Чадов написал, что щенка зовут Лео, но можно называть его и Леня. В комментариях к посту актер признался, что щенок принадлежит его брату Андрею. Некоторые подписчики признались, что при первом взгляде на снимок им показалось, что артист держит на руках новорожденного ребенка. Многие фолловеры пришли в восторг от такого милого фото и отметили, что щенок очень милый и славный.

У актера подрастает сын Федор, которого ему подарила знаменитая актриса Агния Дитковските. Знаменитости поженились шесть лет назад, но не афишировали свою личную жизнь. Ребенок появился у них в 2014 году, но спустя год Чадов и Дитковските приняли решение о разводе. По словам экс-супругов, они не смогли ужиться вместе из-за бытовых проблем. Но актеры поступили мудро и смогли сохранить достаточно дружеские отношения ради совместного ребенка. Федор растет активным мальчиком, занимается спортом и как отметил его звездный отец, мотивирует его самого на большие достижения.



 
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Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 15:08

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