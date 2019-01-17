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Ирландец делал инъекции своей спермы, пытаясь облегчить боли в спине

В Ирландии мужчина на протяжении 18 месяцев делал инъекции своей спермы, пытаясь вылечить сильные боли в спине. Инновационное лечение не принесло положительных результатов, а на месте уколов у мужчины обнаружили эмфизему.

Ирландец делал инъекции своей спермы, пытаясь облегчить боли в спине

Житель Дублина обратился в одну из местных больниц, где жаловался медперсоналу на сильные боли в пояснице. По его словам, они начали его беспокоить около 3 дней назад, когда пациент на таскался тяжелых предметов. Это привело к усилению давних болей в этой области. Медики тут же отправили мужчину на неврологическое обследование, которое показало, что с позвоночником все в порядке. Однако при дальнейшем осмотре, врачи обнаружили на его правой руке странную сыпь и покраснение. В ответ на вопросы персонала он рассказал, что каждый месяц вкалывал себе в вену дозу своей спермы. А иногда и внутримышечно. Он не стал обращаться за медицинской помощью, и данный курс «лечения» «выписал» себе сам.

Группа врачей во главе с доктором Лизой Данн провели еще ряд исследований, и выяснили, что сперма попала в мягкие ткани правой конечности пациента. А рентгенограмма показал, что под кожей образовался воздух. Мужчине в срочном порядке прописали антибиотики и оставили в больнице до полного выздоровления.



 
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Наука
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 15:07

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