Глюкоза поделилась своим методом поддержания подтянутых ягодиц

"Приседания и ещё раз приседания", - почти по-ленински подписала фотографию звезда.

"Порой мы считаем, что успеть сделать дела гораздо важнее отдыха, но это не так. Когда нет вдохновения, то нет и хорошей работы". - пишет знаменитость о поездке на Самуи.

32-летняя Наталья Чистякова выложила в личном блоге очередное пляжное фото из острова Самуи, где щеголяет в соблазнительных купальниках. Обладая стройной фигурой с идеальными формами, Глюкоза не стесняется демонстрировать окружающим свои ягодицы. Предвидя внимание читателей к собственной "пятой точке", исполнительница сразу раскрыла свой секрет.Ранее Чистякова рассказывала, что любит йогу и регулярно занимается спортом. Родив двоих дочерей, которым уже 11 и 7 лет, Глюкоза по-прежнему выглядит молодой и подтянутой. Поклонники согласились с утверждением кумира, осыпав певицу в купальном костюме множеством комплиментов.