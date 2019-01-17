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Глюкоза поделилась своим методом поддержания подтянутых ягодиц

Глюкоза поделилась в Instagram своим методом поддержания подтянутых ягодиц. Следить за упругостью мышц певице помогают регулярные приседания.
Глюкоза поделилась своим методом поддержания подтянутых ягодиц

32-летняя Наталья Чистякова выложила в личном блоге очередное пляжное фото из острова Самуи, где щеголяет в соблазнительных купальниках. Обладая стройной фигурой с идеальными формами, Глюкоза не стесняется демонстрировать окружающим свои ягодицы. Предвидя внимание читателей к собственной "пятой точке", исполнительница сразу раскрыла свой секрет.

"Приседания и ещё раз приседания", - почти по-ленински подписала фотографию звезда.

Ранее Чистякова рассказывала, что любит йогу и регулярно занимается спортом. Родив двоих дочерей, которым уже 11 и 7 лет, Глюкоза по-прежнему выглядит молодой и подтянутой. Поклонники согласились с утверждением кумира, осыпав певицу в купальном костюме множеством комплиментов.

"Порой мы считаем, что успеть сделать дела гораздо важнее отдыха, но это не так. Когда нет вдохновения, то нет и хорошей работы". - пишет знаменитость о поездке на Самуи.



 
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Добавил: Долгих Анна Сегодня, 15:50

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