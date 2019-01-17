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Павел Дуров пообещал, что текущий год для Telegram будет самым важным

Текущий год для Telegram может стать самым важным. Данным заявлением Павел Дуров, являющийся основателем популярного мессенджера, заинтриговал пользователей.

Павел Дуров пообещал, что текущий год для Telegram будет самым важным


Дуров заметил, что в 2018 году Telegram смог продемонстрировать по всему миру хороший рост. По его словам, такие успехи позволят высококвалифицированным разработчикам в текущем году воплотить в реальность массу долгожданных различных изменений, предлагаемых пользователями. Между тем, в сообщении отсутствует конкретика. В свою очередь, сложно представить себе, как далее сможет развиваться данный мессенджер. Он не содержит рекламы, при этом абонентская плата не снимается.

У Дурова с компаньонами просто может не хватить собственных средств для дальнейшего поддержания инфраструктуры. А она , несомненно, требует больших затрат. В данном случае логично внедрить некоторые инвестиционные проекты, убеждены эксперты.



 
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Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 15:47

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