Павел Дуров пообещал, что текущий год для Telegram будет самым важным





Дуров заметил, что в 2018 году Telegram смог продемонстрировать по всему миру хороший рост. По его словам, такие успехи позволят высококвалифицированным разработчикам в текущем году воплотить в реальность массу долгожданных различных изменений, предлагаемых пользователями. Между тем, в сообщении отсутствует конкретика. В свою очередь, сложно представить себе, как далее сможет развиваться данный мессенджер. Он не содержит рекламы, при этом абонентская плата не снимается.У Дурова с компаньонами просто может не хватить собственных средств для дальнейшего поддержания инфраструктуры. А она , несомненно, требует больших затрат. В данном случае логично внедрить некоторые инвестиционные проекты, убеждены эксперты.