Ученые воссоздали походку ящера, жившего 290 миллионов лет назад





В 2000 году археологи обнаружили в немецком карьере Бромакер окаменелости Orabates pabsti. Ученые и раньше интересовались данным существом, так как считали, что оно принадлежит к древним амниотам. Это позвоночные, у которых присутствовали зародышевые оболочки. Именно из амниотов развились немного позже млекопитающие.Ученые задались целью воссоздать походку ящера Orabates pabsti по обнаруженным костям. Сверять ее специалисты собрались с окаменевшими следами, принадлежавшим особям с длиной тела около 90 сантиметров. В создании модели движения древнего животного помогли сотрудники Швейцарской высшей технической школы, расположенной в Цюрихе. В результате получился робот OroBOT с воссозданными точными репликами костей в идентичных размерах, но со слегка увеличенным масштабом. Детали ящера инженеры напечатали с помощью 3D-принтера, учитывая массу тела предка млекопитающих.После проведения эксперимента было установлено, что Orabates pabsti бегали, а не скользили по поверхности, как считали ранее. Вероятнее всего, их способ передвижения был более совершенным, и ящеры не боялись отходить от водоемов на большие расстояния.