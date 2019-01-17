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Ученые воссоздали походку ящера, жившего 290 миллионов лет назад

Ученые, которые работают в Берлинском университете им. Гумбольдта, с помощью новейших технологий воссоздали походку ящера, жившего на Земле 290 миллионов лет назад. Инженеры «оживили» предка современных млекопитающих, который существовал еще до появления динозавров.

Ученые воссоздали походку ящера, жившего 290 миллионов лет назад

В 2000 году археологи обнаружили в немецком карьере Бромакер окаменелости Orabates pabsti. Ученые и раньше интересовались данным существом, так как считали, что оно принадлежит к древним амниотам. Это позвоночные, у которых присутствовали зародышевые оболочки. Именно из амниотов развились немного позже млекопитающие.

Ученые задались целью воссоздать походку ящера Orabates pabsti по обнаруженным костям. Сверять ее специалисты собрались с окаменевшими следами, принадлежавшим особям с длиной тела около 90 сантиметров. В создании модели движения древнего животного помогли сотрудники Швейцарской высшей технической школы, расположенной в Цюрихе. В результате получился робот OroBOT с воссозданными точными репликами костей в идентичных размерах, но со слегка увеличенным масштабом. Детали ящера инженеры напечатали с помощью 3D-принтера, учитывая массу тела предка млекопитающих.


После проведения эксперимента было установлено, что Orabates pabsti бегали, а не скользили по поверхности, как считали ранее. Вероятнее всего, их способ передвижения был более совершенным, и ящеры не боялись отходить от водоемов на большие расстояния.



 
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Наука
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 15:43

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